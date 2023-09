Huawei Watch Ultimate osvojio EISA nagradu za najbolji premijum pametni sat

Kada se Huawei Watch Ultimate pojavio na tržištu početkom ove godine, zadivio je inovacijama koje je doneo. Od napredne tehnologije za ronjenje do korišćenog tečnog metala na bazi cirkonijuma, ovaj pametni sat pokazao se kao vodeći na nivou industrije i dobio je sjajne recenzije u medijima posvećenim tehnologiji i životnom stilu. Međutim, Huawei Watch Ultimate je dobio i priznanje od strane vodećih stručnjaka – u pitanju je EISA (Expert Imaging and Sound Association) nagrada u kategoriji premijum pametnih satova.

Huawei Watch Ultimate je prepoznat kao „uređaj vrhunske izrade“, a EISA nagrada posebno ističe njegove izvanredne karakteristike.

Visoki stil i fenomenalna funkcionalnost

Ne samo da Huawei Watch Ultimate zadivljuje tehnološki naprednim funkcijama praćenja zdravlja i životnog stila, već se i po stilu i po praktičnosti uklapa u svaku priliku – bilo da je reč o hajkingu na strmim liticama preko vikenda ili događajima na crvenom tepihu tokom sedmice. Huawei Watch Ultimate dolazi u varijantama Voyage Blue i Expedition Black, a u izradi se koristi tečni metal na bazi cirkonijuma koji se odlikuje čvrstinom i otpornošću na vodu i habanje koja nadmašuje čak i titanijum i nerđajući čelik.

EISA stručnjaci takođe ističu i safirni brojčanik i keramički dizajn prstena koji uokviruje elegantno tanki AMOLED ekran prečnika 1.5 inča, koji ovom pametnom satu pruža ekstravagantan izgled koji podseća na tradicionalne luksuzne časovnike.

Nosite ga gde god želite – čak i na dubini od 100 metara

Vodootpornost do 100 metara čini Huawei Watch Ultimate jednim od najnaprednijih pametnih satova za ronjenje na tržištu, pa je iz tog razloga tokom EISA nagrada istaknuto da je u pitanju pametni sat namenjen onim korisnicima koji žele da se „upuste u sve vrste avantura“. Tehnologija koja omogućava ronjenje do 100 metara dubine ne podrazumeva samo vodootpornost, već i napredni računar za ronjenje koji korisnicima daje smernice i sva neophodna ronilačka uputstva, uz širok spektar ronilačkih režima, od rekreativnog slobodnog ronjenja do profesionalnog ronjenja sa bocom.

Huawei Watch Ultimate pored mora osvaja i kopno. Potpuno novi Expedition režim podržan je preciznim petostrukim sistemom satelitske navigacije dualne frekvencije i moćnim sportskim karakteristikama, što avanturistima obezbeđuje sve što im je potrebno za kretanje po neobeleženim teritorijama. Kada je Expedition režim aktivan, sat pokazuje podatke poput vremena, statusa baterije, datuma, trajanja istraživanja, otkucaja srca i udaljenosti odredišta da bi korisnici imali bolji uvid u svoje trenutno stanje i napredak u istraživanju.

Informacije o okruženju kao što su nadmorska visina, vazdušni pritisak, vreme izlaska i zalaska sunca, mesečeve mene, morske struje i ekstremne vremenske nepogode takođe su precizno prikazane, što pomaže korisnicima da budu u toku sa promenama u svom okruženju i izbegnu rizične situacije poput oluja i grmljavina.

Impresivni kapacitet baterije obezbeđuje do dve nedelje autonomije

Tokom dodele EISA nagrada takođe je istaknuta i baterija koju poseduje Huawei Watch Ultimate. Ovaj pametni sat donosi novu generaciju bežičnog brzog punjenja i trajanje baterije do dve nedelje uz moćnu bateriju kapaciteta 530 mAh, tako da više ne morate da nosite punjač sa sobom i brinete da li će vam se baterija isprazniti, naročito kada putujete ili istražujete prirodu. Čak i kada se isprazni, baterija se za svega 10 minuta može napuniti do 25%, dok je za potpuno punjenje potrebno sat vremena. Uz Huawei Watch Ultimate korisnici imaju mogućnost da rade, vežbaju i istražuju slobodno bez brige o praznoj bateriji.

Za više informacija, posetite Huawei prodajna mesta ili https://consumer.huawei.com/rs/wearables/watch-ultimate/ i istražite sve što ovaj pametni sat ima da ponudi.

Podelite s prijateljima

Tweet