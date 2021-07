Huawei WiFi AX3: Wi-Fi 6, pa još plus

Wi-Fi 6 polako stiže na notebook računare i mobilne uređaje, pa je krajnje vreme da sebi obezbedite odgovarajući Access Point. Isprobali smo Huawei WiFi AX3, koji na Wi-Fi 6 dodaje plus!

Vreme je za Wi-Fi 6

WiFi 6 (ili IEEE 802.11ax) obećava teorijske brzine prenosa do 9.6 Gbps, što se u ovoj fazi svodi na teorijskih 3 Gbps ili realno oko 1.2 Gbps. A Wi-Fi 6 Plus? Huawei je sklopio privatni ugovora sa organizacijom Wi-Fi Alliance, po kome može da razvija sopstvena rešenja, poštujući pri tome svaki detalj Wi-Fi specifikacije, ali i unoseći neka unapređenja. Naš Samsung Galaxy Note 20 Ultra vidi ruter kao Wi-Fi 6 device i savršeno sarađuje sa njim, a od “dodataka” koristi činjenicu da je signal pojačan za 6 dB, pa je domet veći, baš kao i sposobnost prolaska kroz zidove. Pošto nismo imali na raspolaganju neki Wi-Fi 6 Plus uređaj, verovatno bismo videli i prednosti koje donosi ultra-wide 160 MHz bandwidth.

Sam ruter je vrlo tanak, lak (403 grama) i elegantan, a krase ga četiri “pljosnate” antene. U paketu dobijate klasični adapter za napajanje i Ethernet kabl. Na sredini kućišta je H taster za automatsko povezivanje sa drugim Huawei uređajima. Dovoljno je da prinesete Huawei ili Honor telefon sa NFC modulom ruteru i uključićete ga u mrežu. Ako vam se takvo ugrožavanje sigurnosti ne dopada, opciju možete da isključite. Za upravljanje uređajem koristi se Huawei AI Life mobilna aplikacija ili klasičan Web interfejs. Podešavanje obuhvata sve osnovne funkcije, možete postaviti glavnu mrežu na 5 ili 2.4 GHz (omogućeno je i pametno preskakanje sa jedne na drugu), mrežu za goste, mogućnost da se nekim korisnicima ograniči brzina i slično. Vredi posetiti Advanced Wi-Fi Settings sekciju gde možete da povećate bandwidth na 160 MHz.

Za Wi-Fi 6 je očito potreban snažan hardver, pa ruter u malom kućištu krije Gigahome quad-core procesor koji radi na 1.4 GHz, 256 MB RAM-a i 128 MB ROM-a. Šteta je jedino što nije obezbeđen USB port, koji bi doneo dodatne funkcionalnosti u kućnoj mreži.

U praksi

Naši testovi su pokazali odlične rezultate – na gigabitnom Internet linku Speedtest je dao 850 Mbps pri download-u i čak nešto više pri upload-u, što je otprilike maksimum koji okruženje dopušta; za veće brzine ruter bi trebalo da ima 10 GbE (ili barem 2.5 GbE) port, što je teško očekivati od uređaja koji košta svega oko 14200 dinara. Brzina opada a latencija raste kako se udaljavamo od rutera, posebno ako je između klijenta i njega više zidova, ali razlike nisu velike, a veza je veoma stabilna, što je ujedno i najvažnije.

U narednim mesecima stizaće sve više Wi-Fi 6 kompatibilnih uređaja, pa je vreme da se opremite Wi-Fi 6 access point-om. Huawei WiFi AX3 je dobar kandidat.

Korisna adresa: consumer.huawei.com

