Humanoidni robot sposoban da samostalno vozi avion

Inženjeri sa Korea Advanced Institure of Science And Technology (KAIST) predstavili su humanoidnog robota koji je namenjen da zameni (dopuni) pilote u avionima. Robot pod imenom PIBOT, može da sedi u kokpitu i da koristi svoje ruke da upravlja instrumentima i komandama u avionu. Set eksternih kamera omogućava PIBOT-u da bude „svestan“ svog okruženja, dok precizni senzori neutrališu turbulencije i druge vrste vibracija koje mogu da dovedu do gubitka kontrole.

PIBOT je sposoban da čita uputstva napisana prirodnim jezikom. Inženjeri koji su ga napravili navode da robot ima dovoljno memorije da može da nauči i memoriše sadržaje svih Jepennsen navigacionih karata koje postoje, što ni jedan pilot nije u stanju da uradi. PIBOT takođe koristi ChatGPT da konsultuje Quick Reference Handbook (QRF) u avionu, kako bi na pravi način odgovorio na eventualne iznenadne situacije mnogo brže od ljudskog pilota.

Moderni avioni već poseduju autopilote, koji su zaduženi za određene zadatke tokom leta. Ali svi oni su ugrađeni u avion i ne mogu se unapređivati. PIBOT može da se koristi na praktično svim postojećim (i budućim) modelima aviona i to bez njihove modifikacije. Takođe, on je sposoban da preuzme fizičke kontrole, što ugrađeni softver nije u stanju.

Za sada, PIBOT je testiran u hiper-realističnom simulatoru leta, gde je uspešno obavio kompletnu proceduru, od pokretanja aviona, preko poletanja, letenja i sletanja na KLA-100 avionu (korejski laki avion). Ovaj projekat ipak još uvek nije dovršen. Inženjeri planiraju da ga završe do 2026. godine, pa postoji šansa da će se u nekom komercijalnom avionu naći u narednih pet godina. Takođe, on bi lako mogao da se prilagodi i za primenu u drugim vrstama transporta – u civilne i vojne svrhe (na primer za vožnju vojnih kamiona ili tenkova).

