IBM najavljuje Think Digital Summit online konferenciju

Virus korona je preformulisao pravila igre u poslovanju. Uslovi su se promenili, nadmetanje za kupce se intenziviralo, dok su se resursi redukovali zbog naglog pada. Pandemija je pokazala da, u ovoj novoj situaciji, digitalizacija više nije cilj, već da za mnoge može biti jedino sredstvo za preživljavanje.

Prema IBM-u, kompanije treba da preispitaju, a ne samo da ponovo započnu svoje poslovanje, i to je ono gde će IBM pružati podršku na onlajn konferenciji IBM Think Digital Summit 27. oktobra, na kojoj se može učestvovati besplatno.

Prema nedavnom globalnom istraživanju kompanije IBM, pandemija izazvana virusom korona nije usporila, već je ubrzala digitalnu transformaciju kompanija, što važi i za Srbiju. Anketa među više od 3.800 izvršnih direktora iz 20 industrija i 22 zemlje takođe je otkrila da je 6 od 10 kompanija ubrzalo digitalnu transformaciju zbog pandemije KOVID-19.

U studiji pod naslovom KOVID-19 i budućnost poslovanja, IBM je identifikovao 3 ključne oblasti u kojima uspešni poslovni lideri deluju proaktivno: organizaciona fleksibilnost, veštačka inteligencija (AI), automatizacija i upotreba drugih tehnologija koje se eksponencijalno razvijaju. Pored toga, potrebni su nova vrsta vodstva, angažovanja i inovativnih pristupa prema zaposlenima. „To nisu samo pomodne reči i izrazi, već pokretači konkurentnosti. O tome će se govoriti na digitalnoj konferenciji IBM Think Digital Summit “, naglasio je Johanes Maurer, direktor IBM Jugoistočna Evropa. „Za vodeće kompanije digitalna transformacija nije nikakva poteškoća, pandemija primorava sve da brzo kompenzuju sve praznine u ovoj oblasti. U međuvremenu, moramo obratiti pažnju na još jedan veoma važan problem: zaključak našeg istraživanja pokazuje da su zadržavanje zaposlenih i upravljanje „pregorevanjem“ (preteranim radom) takođe ključni za konkurentnost. Digitalizacija može biti korisna i u ovoj oblasti: dugoročno, uspešni lideri će biti oni koji su empatični, promovišu ličnu odgovornost i podržavaju timski rad koji koristi plansko razmišljanje, agilne metode i DevOps alate i tehnike. Pokušavamo da pomognemo u tome pokazujući na konferenciji dobre primere i prakse koji se lako mogu uvesti.“

Zajedno sa ovim događajem, IBM najavljuje niz kompanija iz regiona Jugoistočne Evrope koje su se okrenule IBM-u za pomoć kako bi im pomogao da digitalno preformulišu i isporuče vrhunske rezultate:

Telekom Srbija, jedan od vodećih telekomunikacionih operatera u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope, udružio se sa IBM-om i izabrao IBM Cloud Pak za aplikacije kako bi unapredio poslovne procese i poboljšao odnose sa poslovnim partnerima u oblasti menadžmenta i upravljanja problematičnim tiketima (Trouble Ticketing). Kompanija je odlučila da uspostavi jedinstven pristup sistemu za vođenje problematičnih tiketa, u kome se svi spoljni sistemi poslovnih partnera mogu lako povezati. Pored toga, poslovni partneri koji nemaju sopstveni sistem izdavanja problematičnih tiketa moći će da pristupe sličnim funkcijama putem internet portala Telekoma Srbije. Kroz ovaj projekat Telekom Srbija će dati pristup i prava na svoje IT sisteme putem ekosistema poslovnih partnera i omogućiće da budući proces automatizacije bude pridružen podacima i uslugama zahteva partnerskog ekosistema. Upotrebom IBM Cloud Pak za aplikacije, Telekom Srbija je uspešno modernizovao svoje postojeće aplikacije i postavio osnovu za budući razvoj aplikacija i usluga za podršku korisničkim inovacijama i digitalnim inicijativama.

Antenna Hungária Zrt. (Mađarska) je državna kompanija sa dugom tradicijom čije su osnovne delatnosti emitovanje i telekomunikacije. Međutim, pojavom event tehnologije, njihov opseg aktivnosti se nedavno proširio na organizaciju događaja, proizvodnju programa, IT i usluge IT bezbednosti. AH menadžment se 2019. godine obavezao na ulazak na tržište IT bezbednosti, a, kao rezultat za proteklih godinu i po dana, razvili su AH Security Operation Center – koji se zasniva na IBM tehnologiji. U svojoj prezentaciji na Think 2020, oni će predstaviti istorijat uvođenja ove usluge; kako su, uz pomoć IBM-ovih stručnjaka, uspeli da od nule naprave servis koji sada funkcioniše.

Rumunska komercijalna banka (Banca Comercială Română ili BCR), članica Erste grupe, jedna je od najvažnijih finansijskih grupacija u Rumuniji u oblasti opštih bankarskih poslova (bankarstvo sa stanovništvom, korporativno i investiciono, trezor i tržišta kapitala), kao i profilisanja kompanija na tržištu lizinga, privatnih penzija i stambene gradnje. BCR je jedna od glavnih pristalica bezgotovinskih transakcija i aktivan je igrač na ovom tržištu koji razvija nekoliko projekata kojima se podržava bezgotovinsko plaćanje BCR karticama u sistemu javnog prevoza u Bukureštu. Sve transakcije karticama hostovane su na IBM Power Systems.

Informatika d.d. (Slovenija) je dobavljač usluga u cloudu koji nudi kompletnu podršku s kraja na kraj (end-to-end) i rešava izazove u vezi sa IT rešenjima i infrastrukturom. Specijalizovani su za pružanje IT podrške i usluga kompanijama za distribuciju električne energije, kao i nekim povezanim kompanijama u Sloveniji. Koriste IBM-ovo rešenje Maximo radi povećanja iskorišćenja resursa, smanjenja troškova novih resursa, povećanja uspešnih potraživanja u garantnom roku, smanjenja zaliha i smanjenja spoljnog održavanja.

Znanje zajednice, razmena dobrih iskustava

Besplatni profesionalni dan uključivaće, između ostalog, teme poput onih kako IT može da poveća organizacionu fleksibilnost, kako da konfiguriše novu infrastrukturu, istovremeno vodeći računa o sajber bezbednosti i kako da agilnim metodama izgradi pametne kompanije.

Među govornicima će biti naučnica Aleksandra Mojsilović , IBM Fellow, direktor Foundations of Trustworthy AI, koja će pomoći da razumete kako bezbedno da koristite AI u skoro svim oblastima vašeg poslovanja.

, IBM Fellow, direktor Foundations of Trustworthy AI, koja će pomoći da razumete kako bezbedno da koristite AI u skoro svim oblastima vašeg poslovanja. Ana Novoselska (Anna Nowosielska), direktor Infrastrukurnih usluga u IBM CEE, predstaviće kroz praktične primere kako uspešno premestiti celokupno poslovanje kompanije u cloud.

(Anna Nowosielska), direktor Infrastrukurnih usluga u IBM CEE, predstaviće kroz praktične primere kako uspešno premestiti celokupno poslovanje kompanije u cloud. Li Heris (Lee Harris), direktor prodaje za Evropu, upozorava da sajber kriminal postaje sve češći dok sve više i više radimo na mreži. Svaki majušni deo tehnologije koju ljudi koriste biće pod stalnim napadima u budućnosti. U svojoj prezentaciji pokazaće kako možemo da započnemo borbu protiv totalnog sajber rata kao što je to Neo uradio u Matriksu.

(Lee Harris), direktor prodaje za Evropu, upozorava da sajber kriminal postaje sve češći dok sve više i više radimo na mreži. Svaki majušni deo tehnologije koju ljudi koriste biće pod stalnim napadima u budućnosti. U svojoj prezentaciji pokazaće kako možemo da započnemo borbu protiv totalnog sajber rata kao što je to Neo uradio u Matriksu. Šta ako smo već pretrpeli sajber napad? Ako nismo bili adekvatno pripremljeni? Ako su hakeri otkrili ranjivost i prouzrokovali masovnu štetu? Kompanije možda takođe žele da saznaju kako da spreče zaposlenog da zloupotrebi ključne poslovne informacije. Stručnjak za poslovne procese Dankan Blejn (Duncan Blain) govoriće o oporavku i odgovarajućim odgovorima, pripremi IT infrastrukture i drugim iskustvima oporavka i prevencije.

Gosti konferencije biće Aleksandra Mojsilović, akreditovana istraživačica veštačke inteligencije u IBM-u sa brojnim prestižnim priznanjima, kao i nekoliko regionalnih lidera iz IBM-a, etičkih hakera i stručnjaka za sajber bezbednost.

Registrujte se ovde za IBM Think Digital Summit. Za više priča o klijentima, posetite IBM Think Blog – jugoistočna Evropa

Podelite s prijateljima

Tweet