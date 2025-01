iFixit smanjuje svoj Pro Tech komplet

iFixit je najavio Pro Tech Go Toolkit, kompaktnu verziju popularnog Pro Tech kompleta. Pro Tech Go je otprilike upola manji od veličine i težine, ali sadrži iFixit -ove najvažnije alate za popravku svega, od telefona i laptopa do konzola za igre.

Srce kompleta je 32-bitni set šrafcigera, u rasponu od uobičajenih Phillips-ova i nastavki sa ravnim glavama do specijalizovanih delova kao što su Pentalobe P2 i P5 sigurnosni bitovi potrebni za pristup unutrašnjosti Apple hardvera. Pridružuje im se niz alata za otvaranje, uključujući šest pijukova, dva para pinceta i nekoliko spudgera.

Kao i Pro Tech komplet, Pro Tech Go dolazi umotan u rolnu od ojačane tkanine, samo manju od 160 k 100 k 52 mm za dodatnu prenosivost. Uprkos tome, još uvek stane u nekoliko rezervnih utora za alat, tako da možete dodati dve svoje spajalice u slučaju da već nisu uključene.

„Ovo smo dizajnirali za ljude koji popravljaju u stvarnom svetu“, kaže iFixit -ov vodeći inženjer proizvoda Brett Hartt. „Lagan je, kompaktan i ima ono što vam treba kada dođu popravke – čak i ako niste za svojim radnim stolom.

Možda je otprilike upola manji, ali Pro Tech Go nije upola manji: 49,95 dolara u poređenju sa originalnim kompletom od 74,95 dolara. Sada je dostupan u iFixit -ovoj online prodavnici, Amazonu i Best Buy-u.

Izvor: TheVerge

