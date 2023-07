Igraj potpuno besplatno: Epic poklanja The Elder Scrolls

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to The Elder Scrolls Online i Murder by Numbers. Zainteresovani će moći da je besplatno preuzmu sve do 27. jula, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Elder Scrolls Online već igra preko 22 miliona igrača, a u pitanju je RPG za više gejmera, još jedan naslov iz Elder Scrolls univerzuma. Izašla je 2014. godine, ali se i dalje rado igra. Igrač dobija priliku da istražuje otvoreni svet, da se bori, pravi stvari, da krade i da kombinuje različite elemente i veštine kako bi na kraju stvorio svoj stil igranja. Oni koji su već u igri kažu da je zabavna i da je zajednica sjajna – svako je voljan da pomogne.

Murder by Numbers je nešto drugo – slagalica koja se slaže da bi se došlo do tragova koji se posle koriste za ispitivanje svedoka. Iako nosi isti naslov kao film Murder by Numbers iz 2002. godine, igra je mnogo vedrije obojena, a igrač dobija priliku da istražuje i da reši slučaj ubistva. Kombinuje Picross puzzle i stil grafičkog romana, a zahvaljujući odličnom i duhovitom scenariju sve odlično funkcioniše.

Ljubitelji avantura, ali i oni koji vole da rešavaju ubistva, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – The Elder Scrolls Online inače košta oko 18 evra, a Murder by Numbers oko 14 evra.

