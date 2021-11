Igre koje možete kupiti na poklon drugima

Odabir igre za sebe je često lak zadatak, ali kupovina igre za nekog drugog je potpuno druga stvar. Kako bismo Vam pomogli da se lakše odlučite, naveli smo par igara koji su trenutni hitovi.

Predlozi u kojima ćete sigurno pronaći pravu igru kao poklon

Kupite Hades za PS5 ili Xbox Series X i dobićete verziju koja može da dostigne 60 fps u 4K. Na kojoj god platformi da igrate, očekujte igru punu različitih neprijatelja, partije koje nikada nisu iste i genijalan Boon sistem koji proširuje snažan izbor oružja dodatnim moćima, efektima i novim potezima. Ako već niste, sjajno je vreme da se upoznate i sa Hollow Knight igrom. Zahvaljujući svom stilu igre Metroidvania i njegovom slatkom bug-u u izgledu likova, ova igra i dalje ostaje klasik. Priča je lagano utkana u vaše istraživanje, i iako stvari mogu izgledati pomalo tmurno, postoji mnogo smešnih malih trenutaka i likova koje možete upoznati.

Ako je vaša draga osoba dovoljno srećna da poseduje PlayStation 5, verovatno žudi za igrom koja maksimalno koristi njegove performanse, a malo igara to radi bolje od Ratchet & Clank: Rift Apart. Akciona avantura iz Insomniac-a ne samo da izgleda prelepo, sa izuzetnim detaljima i oštrim 4K HDR vizuelnim prikazima, već koristi ultra-brzo skladištenje PS5. Disco Elysium je video igrica za ljubitelje društvenih igara, RPG-ovce i ljubitelje detektivskih priča, a od objavljivanja u oktobru 2019. učvrstila je svoje mesto među velikanima. The Final Cut je definitivna verzija Disco Elysium-a, izašla je u oktobru za Xbox One, Xbox Series X/S i Switch, a nedavno je stigla i na PC, PlayStation 4, PS5 i Stadia.

Control je još jedan naslov sa solidnom reputacijom, a Ultimate Edition konačno otključava igru na konzolama trenutne generacije, Xbox Series X/S i PS5. Control: Ultimate Edition je natprirodni triler iz trećeg lica smešten u misterioznu vladinu zgradu koju je preplavilo užasno, ubilačko prisustvo. Deathloop je potpuno novi hit iz Dishonored kuće Arkane Studios, i to je inovativna, retro-futuristička igra iz prvog lica sa ubitačnom mehanikom savijanja vremena.

Izvor: Engadget

