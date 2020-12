INAT Samit u novom digitalnom formatu okuplja vrhunske stručnjake iz IT i HR industrije

Ove godine tim koji organizuje INAT samit (Innovation Attitude Summit) podrobno je razmatrao opciju da organizuje centralnu konferenciju u digitalnom formatu.

Zainatili su se i dali sve od sebe. Rezultat je standardno sjajan: i ove godine omogućavaju IT zajednici da od govornika iz našeg regiona i sveta dobiju značajne uvide o ključnim IT temama. Na 4. onlajn INAT samitu od 9-11. decembra imaćete priliku da čujete iskustva vaših kolega koji će govoriti sa kojim izazovima su se susretali programeri i kako su promenili način rada.

Registrujte se za konferenciju i saznajte:

Kako veštačka inteligencija i mašinsko učenje podstiču razvoj IT biznisa?

Koje su najvažnije metrike u razvoju IT proizvoda?

Šta pokazuju globalni trendovi: koji programerski jezici su jezici budućnosti?

Kako IT timovi iz našeg regiona mogu sarađivati sa ekosistemima u Severnoj Americi, Evropi i Aziji?

Šta nam donosi Cloud revolucija što se tiče bezbednosti podataka?

Aleksandar Mastilović, konsultant za telekomunikacije i pionir za pametne gradove u našem regionu, govoriće o tehnologiji koja može da poboljša kvalitet života ljudi i o procesu urbanizacije uzimajući u obzir etički i socijalni uticaj sve većeg prisustva tehnologije i njene primene. Larisa Halilović je stručnjak za profesionalni razvoj sa iskustvom u vođenju internacionalnih projekata iz oblasti kulture, edukacije i digitalnih industrija.

Nenad Paunović, direktor tima za IT i preduzetništvo u okviru Kabineta Predsednice Vlade Republike Srbije govoriće o poreskim podsticajima i pravnim mogućnostima za inovativne kompanije u Srbiji. Biće predstavljeni i podsticaji i fondovi za inovativne kompanije koji su dostupni od 2021. godine. Miloš Novitović iz MVP Workshop-a ističe važnost sticanja iskustva u prevazilaženju jaza između klijenata i posvećenih timova softverskih inženjera i dizajnera proizvoda uz razumevanje ideja klijenata i njihovo pretvaranje u proizvod.

Govornici koji se pored Aleksandra, Larise, Nenada i Miloša sa ponosom ističu su i: Bill Le Voir–Barry, CTO iz američke kancelarije IBM-a; Miri Rodriguez iz Microsofta; Emilia Korczynska iz londonske produkt kompanije Userpilot, Velimir Bulatović koji unutar organizacije Lazy Brain radi na mnogim AI / ML projektima, Milica Marjanović, HR konsultant iz Assert International-a.

Kao i svake godine očekuju vas i predstavnici vodećih IT kompanija iz Srbije: oni će biti govornici i izlagači sa digitalnim štandovima. INAT samit tim razume potrebe ljudi u IT-u za podrškom i edukacijom, tako da su obezbedili:

Onlajn umrežavanje uz dosta humora i zanimljive teme iz IT-a i života

uz dosta humora i zanimljive teme iz IT-a i života Pristup štandovima kompanija

27 konferencijskih sesija sa predavačima iz čitavog sveta koje ćete moći da odgledate do 15. februara 2021. godine

Karte se mogu kupiti do 9. decembra registracijom na našem sajtu. Prijavite se ovde za konferenciju i iskoristite opciju 3 karte po ceni 2. Odaberite Team Spirit karte ukoliko dolazite sa još dvoje koleginica ili kolega (karte koštaju po 46 evra u dinarskoj protivvrednosti). Za one koji ipak učestvuju kao pojedinci IT Professional karta se može nabaviti za 69 evra u dinarskoj protivrednosti. Karte za studente su potpuno besplatne.

Na sajtu konferencije možete pronaći više informacija o konferenciji, novim govornicima i temama o kojima će oni govoriti. Verujemo da je umrežavanje danas značajnije nego ikada ranije i ohrabrujemo vas da proširite zajednicu ljudi koji mogu postati vaši potencijalni poslovni saradnici.

