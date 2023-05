Indiana Jones 5 će prvih 25 minuta prikazivati podmlađen lik Harisona Forda

Mladi Harison Ford će ovog leta krasiti bioskopska platna 25 minuta uz pomoć novog softvera Industrial Light & Magic. Peta iteracija Indiana Jones filma počinje početnom scenom iz 1944. godine, oko osam godina nakon što su se odigrali Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark.

Nova tehnologija funkcioniše samo na stvarnim osobama

Vest o Fordovom produženom povratku u tridesete dolazi nekoliko meseci nakon što je Disney, koji je producirao film zajedno sa LucasFilm-om, objavio da je napravio veštačku inteligenciju koja može da učini da glumac izgleda stariji ili mlađi sa relativnom lakoćom krajem prošle godine.

Istraživači koji stoje iza AI, poznatog kao FRAN, objasnili su da bi to funkcionisalo samo sa stvarnim ljudima ako bi bile dostupne slike osobe u tim pozama i osvetljenja u mlađoj dobi. Snimci Fordovih ranijih uloga izvučeni su iz arhive LucasFilm-a da bi se to postiglo. Ford je takođe bio sa tačkama po licu kako bi pomogao sistemu i realno prikazao mladog sebe. Tako je tehnologija brzo učinila svoje.

