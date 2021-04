Industrija video igara dobila svog prvog Oskara

Colette, kratki film prikazan u igri Oculus VR Medal of Honor: Above and Beyond, dobitnik je ovogodišnje nagrade Oskar za najbolji dokumentarni film. Predstavljen od strane Oculus Studios i Electronic Arts Respawn Entertainment, a kasnije ga je preuzeo i distribuirao The Guardian, ovo je prvi put da je projekat industrije video igara dobio Oskara.

Otporu je potrebna hrabrost

U režiji Anthonija Giacchina, Colette predstavlja francusku preživelu otporašicu, Colette Marin-Catherine, koja se prvi put od kraja Drugog svetskog rata vraća u Nemačku da poseti radnički logor u kojem joj je brat ubijen. Dokumentarac je predstavljen u tradicionalnom 2D formatu bez obzira gledate li ga u aplikaciji Oculus TV ili negde drugde. Pravi heroj ovde je sama Colette, smatraju autori filma. Takođe se napominje da im je cilj da ovaj film ostane kao dokaz hrabrosti, istrajnosti, u borbe za boljim životom lišenim patnje i ratnih strahota. Smatraju da je i sama nominacija bila izuzetna čast, jer to do sada nije polazilo za rukom industriji video igara.

Medal of Honor: Above and Beyond nije dobro prihvaćena kao video igra, sa mnogim kritikama koje ističu njene ogromne sistemske zahteve i veličinu instalacije od 170 GB – od čega je većina bila sveobuhvatna istorijska i dokumentarna arhiva video snimaka. Sad kad je jedan od tih filmova dobio Oskara, projekat će možda dobiti više pozitivne pažnje nego ranije. Ako ste zainteresovani, film Colette možete pogledati besplatno na YouTube-u, Oculus TV-u ili na sajtu The Guardian.

