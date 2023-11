Instagram konačno testira mogućnost isključivanja potvrde čitanja za direktne poruke

Instagram konačno testira funkciju koja će korisnicima omogućiti da isključe potvrde čitanja za Instagram DMs.

Instagram je kasnio u puštanju ove funkcije

Na ovaj način, čak i ako ste pročitali nečiju poruku, oni neće videti oznaku “seen” ispod poruke. I Mark Cukerberg i Adam Moseri su najavili ovu funkciju na svojim komunikacionim kanalima.

“Čuli smo vaše povratne informacije i počeli smo testiranje nove funkcije koja vam omogućava da isključite potvrde čitanja u vašim DMs. Uskoro će ljudi moći da odaberu kada će drugi videti kada su pročitali njihove poruke”, rekao je Moseri u poruci.

Šef Instagrama je objavio snimak ekrana menija za privatnost i sigurnost u direktnim porukama. Do ovog menija možete doći tako što ćete dodirnuti ime profila u okviru razgovora. Ako su korisnici deo testa, videće prekidač za isključivanje potvrde čitanja u odeljku “Who can see your activity”. Meta nije precizirala u kojem kapacitetu kompanija testira ove funkcije i kada će ih omogućiti svim korisnicima.

Instagram je zaista kasnio u puštanju ove funkcije, s obzirom na to da je još jedna aplikacija u vlasništvu Meta, WhatsApp, lansirala mogućnost isključivanja potvrde čitanja 2014. godine.

Kompanija takođe planira da omogući podrazumevanu end-to-end enkripciju za Instagram DMs nakon što završi puštanje te funkcije za Messenger. U avgustu, Meta je izjavila da kompanija cilja da završi rad na omogućavanju podrazumevane enkripcije krajnje do kraja na Messengeru do kraja godine.

Izvor: Techcrunch

