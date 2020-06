Izdavači tuže Internet Archive zbog piraterije

Kada su biblioteke širom SAD-a počele da zatvaraju vrata zbog pandemije korona virusa, Internet Archive (IA) krenula je sa kreiranjem „Nacionalne biblioteke za vanredne situacije“, kolekcije od 1.4 miliona knjiga iz njihovog besplatnog repozitorijuma za knjige, Open Library.

Izdavači su odmah reagovali na to, žaleći se što su njihovi naslovi deljeni besplatno, bez plaćanja autorskih prava. Četiri glavna izdavača danas su pokrenuli zvaničnu tužbu protiv IA, zbog navodnog omogućavanja masovnog kršenja kopirajta.

Piraterija ili legalna distribucija?

Hachette Book Group Inc., HarperCollins Publishers LLC, John Wiley & Sons, Inc. I Penguin Random House LLC su u tužbi predatoj sudu u Njujorku naveli da je IA uveliko premašio zakonite bibliotečke usluge i da su prekršili Zakon o autorskim pravima, kao i da su omogućili digitalnu pirateriju na industrijskom nivou. Njihov glavni argument je da IA nema legalna prava za distribuiranje knjiga koje je skenirala i uploadovala na svoje servere kroz Open Library i National Emergency Library servise. U tužbi se traži da se IA spreči da deli autorska dela, kao i naplatu zakonske štete koja bi mogla da ide i do 150.000 dolara po kršenju.

Odgovor Internet Archive-a je da njihova Internet biblioteka dobija knjige i pozajmljuje ih, što je inače osnovni posao biblioteka. Na taj način se podržavaju i izdavači, autori i čitaoci. Izdavači koji tuže biblioteke za pozajmljivanje knjiga, u ovom slučaju u digitalizovanoj verziji, dok su škole i biblioteke zatvorene, ne rade ni u čijem interesu. Stoga se osnivač IA, Brewster Kahle, nada da će se ovaj spor brzo rešiti na obostranu korist.

Neprofitna organizacija, Internet Archive definitivno nije zamišljena za piratizovanje sadržaja. Njen cilj je da arhivira sve što je nekad bilo na Internetu. Tako preko ovog portala još uvek može da se vidi devet miliona obrisanih stranica sa Wikipedia-i, postovi sa ugašene društvene mreže Google+, kao i istorijat velikog broja sajtova kroz Vayback Machine inicijativu. Ako pomenuta tužba uspe, to će finansijski uništiti ovu ogranizaciju i milioni korisnika će izgubiti mogućnost da pristupe zanimljivim i korisnim sadržajima do kojih neće moći da dođu na drugi način.

