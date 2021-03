Iznenađenje? Objavljen je novi update za Wii U konzolu

Nintendo je rešio da obraduje vlasnike starih Wii U konzola tako što je objavio zvanični softverski update za nju, prvi put od 2018. godine. Nakon skoro dve i po godine korisnici će moći da unaprede softver na ovoj konzoli sa verzije 5.5.3 na 5.5.5.

Ne možemo tačno da kažemo šta je unapređeno, pošto je i u zvaničnom obaveštenju ta informacija pažljivo „zamotana“. U njemu se kaže da je poboljšana stabilnost sistema i da su ispravljene neka manje greške kako bi se unapredilo korisničko iskustvo. Međutim, vlasnici Wii U konzola mogu da potvrde da je stabilnost sistema oduvek bila na visokom nivou i retko ko može da kaže da je imao problema sa Wii U stabilnošću. Ako ništa drugo, dobro je čuti da se neko brine i o tome.

Ipak, moramo da priznamo da je ovaj patch veliko iznenađenje za sve. Nintendo je „napustio“ Wii U u korist izuzetno popularne Nintendo Switch konzole, i mnoge igre su portovane sa starije na novu konzolu. Međut njima su i hitovi kao što su Mario Kart 8, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Pikmin 3, kao i nedavni port – Super Mario 3D World. Sa druge strane, još uvek postoji nekoliko Wii U ekskluziva, koje drže pažnju igrača. To su The Legend of Zelda: Wind Waker HD, The Legend of Zelda: Twilight Princess HD i Xenoblade Chronicles X.

