Kanban projekti i portfolio menadžment: vodič korak po korak kako razviti organizacionu agilnost i prilagodljivost

Dragi agilni ljudi, želimo vam dobrodošlicu na naš dobro poznati meetup. Ovog puta govorimo o Kanbanu, okviru za upravljanje projektima koji je nastao u praksi industrijske proizvodnje u velikim kompanijama poput Toyote, i koji ima veliku primenu u agilnom razvoju softvera.

U svetu čestih promena i neizvesnosti, organizacije moraju efikasno da se nose sa spoljnim faktorima i internom zavisnošću od ograničenih resursa koji utiču na performanse njihovih projekata i usluga. Da bi ispunili očekivanja kupaca, poboljšali svoje poslovne rezultate i imali održivo poslovanje, oni moraju da donose brze odluke, kao i da se stalno prilagođavaju.

Kanban naglašava vizualizaciju i optimizovanje procesa obavljanja radnih zadataka radi poboljšanja efikasnosti i efektivnosti. U kontekstu agilne metodologije, Kanban pruža fleksibilan pristup upravljanju zadacima i promovisanju kontinuirane isporuke rezultata.

Kanban model upravljanja projektima i portfoliom (KPPM) vodi organizacije ka usvajanju odgovarajućih praksi i načina razmišljanja kako bi razvili svoju agilnost i prilagodljivost. On dopunjuje druge metode i znanja za upravljanje projektima i primenjuje evolutivni pristup organizacionoj transformaciji.

Na osnovu primera i iskustva stečenog u različitim kompanijama, naša sjajna govornica Teodora Bozheva će predstaviti model i znanje o tome kako da koristite Kanban za razvoj agilnosti preduzeća, korak po korak.

Bilo da se prvi put susrećete sa ovom metodom ili želite da je usavršite, ovaj meetup će vam sigurno pružiti nove uvide u mogućnosti i prednosti Kanbana.

Budite slobodni da podelite ovaj poziv sa prijateljima ili kolegama koji bi takođe bili zainteresovani da nam se pridruže. Uzmite svoje sveske, napunite svoju omiljenu šoljicu kafom i hajde da učimo i družimo se zajedno 1. juna onlajn u 18:30h, na ovom linku.

O govornici

Teodora Bozheva je poznati agilni trener i kouč. Ona je koautor Kanban Maturity Modela (KMM) i autor knjige „Complete Guide to Project, Program, and Portfolio Management with Kanban“. Bozheva vodi Berriprocess Agility, kompaniju koja pomaže organizacijama da unaprede svoje procese rada, navike i rezultate kroz odgovarajuće kombinacije KMM i drugih metoda i modela kao što su PMBOK, Agile i Lean Six Sigma. Vodila je uspešne transformacije u oblasti finansija i radila sa kompanijama kao što su BBVA Španija, ULMA Handling Systems i Linea Directa.

Podelite s prijateljima

Tweet