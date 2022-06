Komentar: Smartfon i anksioznost – gde je granica?

Ljudi generalno znaju da nije dobro da previše koriste mobilni telefon, a roditelji su posebno svesni posledica koje upotreba smartfona ostavlja na mentalno zdravlje dece u pubertetu. Uvek se vode polemike oko toga, ali jesmo li zaista više anksiozni zbog telefona koji su postali sastavni deo naših života?

Znam da će zvučati kontradiktorno, jer sam ja prva koja smatra da je tehnologija uvek dobrodošla u naš život (u odgovarajućoj meri, naravno) ali me jedan Guardian‑ov članak podstaknuo na razmišljanje. Istraživanjima je dokazan porast anksioznosti i problema s mentalnim zdravljem od 2000. godine kada su mobilni telefoni počeli masovno da se proizvode. Iako su nam mobilni telefoni nesumnjivo olakšali život i omogućili nam da se baš nikad ne dosađujemo, njihova upotreba utiče na naše emocije i ponašanje. Najveći „problem“ prekomerne upotrebe mobilnih jeste u tome što nam nerealni prikazi tuđih života pojačavaju potrebu za upoređivanjem, zbog čega se osećamo nedovoljno dobrima.

Srećna drugarica

Samo zamislite situaciju, otvarate Instagram i vidite vašu drugaricu kako se kupa na Bahamima uz svog prezgodnog momka – šta vam prvo padne na pamet? Blago njoj? Kad bih ja ovako? Nervira me jer uživa a ja se ovde kuvam u kancelariji od 9 do 17 časova? Sigurna sam da vam je ovako nešto nebrojeno puta palo na pamet. Ili pak kad otvorite LinkedIn i vidite brdo poznanika i nepoznanika kako započinju nov posao u nekoj super firmi koja ceni privatno vreme svojih zaposlenih, a ni plate nisu loše. Sigurno vas to natera da se zapitate da li je vaša poslovna pozicija dovoljno dobra.

Skrolovanje po Instagram‑u i pogled na te savršene enterijere, modne kombinacije i izvajana tela tera nas na samoosuđivanje i preispitivanje. Ovo možda sad deluje kao previše, ne događa se to svaki dan, ali je dovoljno da se povremeno dogodi i ubaci vas u stanje bezvoljnosti i bezvrednosti.

Posebno se povezuje gledanje izvajanih tela s porastom poremećaja u ishrani. Istraživači tvrde da postoji idealan trenutak u kom mobilni ekrani prestaju da budu korisni i postaju štetni. To je, kako kažu, onaj trenutak kada krenete da upoređujete sebe s drugima ili da vas telefon ometa u određenim radnjama koje su dobre za vaše zdravlje, poput kvalitetne ishrane, fizičke aktivnosti, druženja i spavanja.

Telefon i vaše dete

Malo je i prostora da opišemo koliko je negativan učinak na mlade ljude i tinejdžere, pogotovo kada se javljaju problemi pristupu neprimerenom sadržaju i bullying‑u. Roditelji su danas rastrgnuti između potrebe da zaštite dete i daju mu da koriste telefon što kasnije i toga da deca ne zaostaju za vršnjacima, zbog čega isto može doći do zadirkivanja tipa: „Svi imaju mobilni osim tebe“. Čak i ako detetu ne kupite telefon, dok je u školi ono može imati pristup svemu tome preko drugih. Najvažniji je iskren i otvoren odnos s detetom koje od vas neće ništa kriti. Zvuči lakše nego što jeste, ali su zapravo potrebne godine da se izgradi takvo poverenje.

Ako osećate anksioznost, razmislite o tome koliko vremena trošite na telefon i na kakav sadržaj. Dok se vaše dete igra, nemojte da sedite i čačkate po telefonu da biste ubili vreme. Razmislite čemu poklanjate to vreme koje imate i budite malo svesniji prolaznosti trenutka jer je vreme jedini resurs koji nikada nije naš i kojim ne možemo da upravljamo. Okrenite se kad god možete pozitivnim stvarima koje su vam dostupne zahvaljujući mobilnom telefonu, poput povezivanja s prijateljima, uživanja u stvarima koje volite (muzika, serija i slično), istraživanje, kreativnost i slično. Ne dozvolite telefonu da vam jede vreme a naročito živce koji su nam i ovako, zahvaljujući trenutnom načinu života, prilično istanjeni.

