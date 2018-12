Kompanija COMING završila još jednu uspešnu godinu

Još jedna veoma uspešna godina ostaje iza kompanije COMING – Computer Engineering koja je u proteklih 365 dana organizovala veliki broj stručnih skupova, savetovanja i radionica u cilju obrazovanja i podizanja svesti o značaju novih tehnoloških rešenja u najrazličitijim poslovnim i privrednim okruženjima. Većina organizovanih događaja u fokusu je imala konkretna rešenja sa kojima se mogu ostvariti željene dobiti, ali i niz predavanja u smeru edukovanja i obrazovanja IT kadrova i rukovodećeg menadžmenta u poslovnim okruženjima.

15. po redu IT konferencija u organizaciji kompanije COMING – Computer Engineering bila je jedna od ključnih u regionu i po svoj prilici stvari krucijalna kada su upitanju primenjiva tehnološka znanja i smernice u kom pravcu kompanije treba da razvijaju i unapređuju svoje IT sektore. Sa oko 450 gostiju i predavača iz zemlje i regiona 15 IT konferencija je utrla put nekim sledećim IT konferencijama i sama sebi postavila ozbiljne domaće zadatke na polju edukovanja domaćih menadžera i prenošenja upotrebljivih znanja.

Nove tehnologije za lepše sutra!

U poslednjih godinu dana inženjeri kompanije COMING – Computer Engineering razvili su veliki broj novih servisa, urađeno je mnogo zanimljivih i za zemlju Srbiju važnih tehnoloških rešenja i realizovan je značajan broj vrhunskih IT projekata. U svakom pogledu kompanija COMING – Computer Engineering je se dokazala i kao integrator i kao Cloud provajder u Srbiji.

“Iza nas je još jedna sjajna i izuzetno uspešna poslovna godina u kojoj je svako od zaposlenih u kompaniji dao svoj maksimum u cilju prenošenja važnih tehnoloških informacija domaćim privrednicima i samoj privredi. Naša rešenja mnogim domaćim kompanijama su omogućila viši nivo profitabilnosti i značajno unapređenje poslovanja. U novoj godini verujemo da ćemo ponudi još zanimljivih i primenjivih tehnoloških inovacija, ali i ponuditi neke novine koje će tek u skorijoj budućnosti donositi ogrovne benefite industrijskim okruženjima, a o kojima se u ovom trenutku dosta govori.” – izjavio je Roberto Poletto ispred kompanije COMING – Computer Engineering.

