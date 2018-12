Kompanija Tesla počela sa prodajom automobila koji su proizvedeni u Gigafactory 1

Kao deo napora da se povećaju prihodi na kraju poslednjeg kvartala u 2018. godini kompanija Tesla je počela sa prodajom i isporukom vozila koja su proizvedena u fabrici baterija Gigafactory 1.

Naime, Tesla je trenutno u sred važnog zadatka, čiji je cilj da se u SAD-u isporuči rekordni broj vozila, a pre nego što novi zakoni o oporezivanju električnih vozila budu počeli da utiču na kupovnu volju korisnika. Kao deo napora da se poveća prodaja nastao je i petominutni program za kupovinu i isporuku, a koji podrazumeva i to da automobili mogu da se kupe i direktno u fabrici, koja je do sada služila samo za projektovanje i proizvodnju. Tako korisnici uz kupovinu mogu da dobiju i obilazak fabrike, te se očekuje da to utiče na povećavanje interesovanja, budući da se radi o lokaciji koja je do sada bila zatvorena za posetioce.

Izvori iz kompanije tvrde da je Tesla do sada ostvario 81% od planiranih prihoda za 2018, pa će biti neophodno da se učine ozbiljni napori kako bi se do kraja godine stiglo do zacrtanog cilja.

Izvor: Electrek

