Korisna funkcija: Kako se tvit čuva za posle

Iako funkcija postoji još od 2018. godine, mnogi zaboravljaju kako da sačuvaju omiljene tvitove kako bi ih kasnije lakše pronašli.

U oktobru 2017. godine najavljivana je opcija koja je trebalo da ponese ime “save for later“, jer je bila u vrhu liste korisničkih zahteva. Čuvanje tvitova je u tom trenutku moglo da se obavlja na nekoliko načina, te su korisnici neki tvit mogli da šalju preko direktne poruke, da ga lajkuju ili retvituju, i na taj način sačuvaju. Ipak, posebno dugme za „save for later“ opciju nije postojalo, a došlo je da bitno pojednostavi ovaj proces.

Čuvanje tvitova je vrlo jednostavno, a dovoljno je da se ode na share opciju koja se nalazi ispod nekog posta i da se sa liste izabere funkcija „bookmark“. Tako sačuvani tvit se skladišti u poseban folder, pa korisnik lako može da ga pronađe kad poželi.

