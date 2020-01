Las Vegas se uspešno odbranio od pokušaja cyber-napada

Zvaničnici Las Vegasa objavili su da su uspeli da izbegnu veliki bezbednosni incident koji mogao da se desi 7. januara. Prema navodima koji su objavljeni, napad je započeo u 4:30 ujutru, ali su ga IT stručnjaci odmah detektovali i preduzeli mere da zaštite napadnute sisteme. Nekoliko servisa je preventivno ugašeno, između ostalog i zvanični sajt grada, koji je nekoliko dana bio offline.

Zvaničnici nisu dali detalje o prirodi incidenta, ali su sutradan objavili da svi sistemi funkcionišu normalno. Takođe su naveli da nema indicija da su neki podaci ukradeni, kao i da nisu sigurni ko je pokrenuo napad, ali da će svakako biti sprovedena istraga.

Veruje se da je napad izveden preko e-mail servisa, pa je stoga on mogao da bude tipa ransomware infekcije ili pokušaj phishing napada kako bi se pribavili kredencijali zaposlenih. Sve u svemu, vlasti u Las Vegasu mogu da se smatraju srećnim što su izbegli napad, naročito kada se zna da su mnogi veliki američki gradovi u poslednjih nekoliko godina pretrpeli značajne materijalne štete. Na primer, IT sistemi Atlante, Baltimora i Nju Orlensa su u poslednje dve godine bili žrtve ransomware napada, što ih je koštalo milione dolara za dodatno obezbeđenje i zaštitu IT mreže, ali i nekoliko potrošenih meseci za oporavak i osposobljavanje uništenih baza podataka.

