LC‑Power Gaming 990B: vežite se, polećemo

Kompanija LC‑Power neumorna je kada govorimo o kućištima, jer konstantno izbacuje nove modele osveženog dizajna uz neka zanimljiva rešenja. Trenutno su aktuelne providne bočne stranice, a LC‑Power Gaming 990B – Concorde spaja sve ono što gejmeri i entuzijasti ograničenog budžeta žele.

LC‑Power Gaming 990B – Concorde deluje skuplje nego što zaista jeste i pritom će na najbolji način istaći hardver koji se nalazi unutra. Dizajn je minimalistički i nema previše detalja koji bi odvlačili pažnju, što nam se dopada. Prednja strana praktično je potpuno ravna, a interesantno je da su tu dva 5,25‑inčna slota za optičke uređaje. Odmah iznad, na samom vrhu prednje stranice, nalazi se panel sa dva USB 3.0 i jednim USB 2.0 portom. Tu su kontroler za ventilator, kao i prekidač za uključivanje, ali i dva 3,5‑milimetarska audio‑konektora.

Bočna stranica izrađena je od toniranog akrilnog stakla, što izgled čini atraktivnijim. Prednja stranica takođe je tonirana i krije dva ventilatora prečnika 120 milimetara sa crvenim LED osvetljenjem. Na gornjoj strani je filter fiksiran magnetom, koji se elegantno skine kada mu zatreba čišćenje. Enterijer je potpuno crn, a posebno nam se dopada to što je razdvojen u dve sekcije. Gornja je namenjena osnovnim komponentama, dok je donji segment rezervisan za napajanje, hard‑diskove i idealan je za sakrivanje kablova. To znači da je gornji i veći sektor praktično rezervisan za atraktivne komponente, kao što su matična ploča, RAM, grafičke kartice… Na taj način se dobija dovoljno prostora da se udome čak i najveće grafičke karte. LC‑Power navodi maksimalnu dužinu od 360 mm, ali i prostor za veoma visoke kulere do 155 mm. Dakle, osim najvećih dual‑GPU monstruma, sve će vrlo lako stati u ovo kućište.

Pored dva isporučena ventilatora od 120 mm, 990B Concorde može da primi još tri, što je sasvim dovoljno za kvalitetno strujanje vazduha, bez obzira na tip hardvera koji imate unutra. Kao i kod nedavno testiranog Blue Typhoon modela, jedinu slabiju stranu možemo pronaći u činjenici da raspolaže sa svega po dva predviđena mesta za 3,5‑inčne uređaje i za SSD‑ove od 2,5“. Ovo može biti minus samo ako imate veliki broj diskova koje želite da smestite unutar kućišta. Imajte u vidu da kućište nema podršku za optičke uređaje, odnosno za 5,25‑inčne uređaje, koji polako nestaju iz ponude.

LC‑Power je ponovo izveo svoju magiju i ponudio nam proizvod više klase u dostupnom obliku koji zaista neće biti izvan domašaja većine entuzijasta i gejmera.

