Like taster i praćenje korisnika: Promene u Evropskoj uniji

Sud Evropske unije doneo je odluku po kojoj će vlasnici web-sajtova koji podržavaju Facebook like taster biti odgovorni za deljenje podataka o korisnicima, a bez njihovog znanja i pristanka. Problem nastaje kada korisnici posete neki web-sajt sa Facebook-ovim tasterom, bilo da na njega kliknu ili ne, pa je sud odlučio da im je potrebna zaštita.

Odluka ipak Facebook i druge kompanije sa sličnim funkcijama ne sprečava da nude svoje tastere, ali su web-sajtovi koji ih implementiraju u obavezi da pribave pristanak korisnika pre nego podatke proslede kompanijama. Podaci se trenutno prosleđuju pre nego korisnici dobiju priliku da taj proces zaustave, ali se čini da će web-sajtovi u budućnosti morati da like tasterima pristupaju drugačije. Facebook je odluku prihvatio, te je iz kompanije moglo da se čuje da se sudska odluka već proučava, a kako bi se pronašao način da vlasnici web-sajtova uživaju u Facebook funkcijama, te da istovremeno poštuju i zakon.

Kompanija Facebook nedavno je platila kaznu od pet milijardi dolara, a upravo zbog toga što nije štitila podatke svojih korisnika, pa se pretpostavlja da će ovom problemu pristupiti tako da se što pre pronađe rešenje kojim bi se izbegla nova kazna. Eksperti ističu da novi zakon ne bi trebalo da utiče na popularnost like tastera, ali da bi trebalo da zaustavi praćenje online ponašanja korisnika, budući da je Facebook widget kompaniji omogućavao da prati i one korisnika koji nemaju Facebook profil, a nakon što posete neki od web-sajtova koji podržava like taster.

Izvor: The Verge

