Ljubavni Facebook Messenger prepoznaje nove parove

Nešto malo uoči potrošačkog događaja, koji je među vernicima poznat kao Dan zaljubljenih, Facebook je doneo nove opcije na svoj Messenger, a koje ciljaju sveže zaljubljene, što nam ukazuje na to da je platforma vazda prisutna u našim životima, te da nas posmatra i vodi računa o svim aspektima našeg života.

Da bi došli do novih opcija neophodno je da oni koji učestvuju nekom romantičnom odnosu to svima i obznane, a preko Facebook platforme, nakon čega će se automatski otvoriti Messenger prozor samo za njih dvoje, što će ih podsetiti da svaki odnos zahteva komunikaciju, koja, kada su u pitanju moderni ljubavnici, mora da bude online. Sledeće iznenađenje će se pojaviti u obliku srčane poplave, te će maleni crveni objekti poleteti preko ekrana i jednog i drugog korisnika. Zaljubljeni mogu da prilagode i posebne ljubavne avatare, koji (jer zašto da ne) imaju srca umesto očiju, jer ljubav bez srca je isto što i komunikacija bez Messengera. Jedina opcija koja bi možda mogla da bude korisna, jeste to što će se novoizabrani ljubavnik, a od momenta kada se popuni sada već kultno polje „in a relationship with“ pojavljivati u vrhu Messenger liste, mada bi to moglo i da optereti odnos sa kojim se tek počelo, a u slučaju da se Messenger potrebe zaljubljenih ne poklapaju u potpunosti.

Korisnici koji su na kraj srca, organskog ili pak onog animiranog, ističu da niko više ne gura u prvi plan svoj digitalni ljubavni status, bar kada je Facebook u pitanju, te da je to tekovina sada već daleke 2012.

