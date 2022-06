Mali robot-rak za obavljanje zadataka unutar tela

Inženjeri sa Univerziteta Northvestern razvili su malog robota kraba na daljinsko upravljanje.

Novo sredstvo za obavljanje minimalno invazivnih hirurških zadataka u telu

Uređaj je širok samo pola milimetra i može da obavlja razne impresivne zadatke, uključujući skakanje, uvijanje, savijanje, okretanje i hodanje. Mali uređaji ne zahtevaju struju i umesto toga se napajaju grejanjem pomoću lasera. Shape-memory legura koja čini većinu robota brzo menja oblik kada se zagreje, a zatim se isto tako brzo vraća u prvobitni oblik kada zagrevanje prestane, čineći osnovu za kretanje uređaja. Dok je za sada još uvek u tehnološkom povoju, metoda bi mogla imati eventualnu primenu u medicini kao sredstvo za obavljanje minimalno invazivnih hirurških zadataka u telu. Robotika je uzbudljivo polje istraživanja, a razvoj robota mikrorazmera je zabavna tema za akademsko istraživanje, rekao je Džon Rodžers, koji je vodio razvoj novih uređaja.

Mikrorobote možete zamisliti kao agente za popravku ili sklapanje malih struktura ili mašina u industriji ili kao hirurške pomoćnike za čišćenje začepljenih arterija, za zaustavljanje unutrašnjeg krvarenja ili za uklanjanje kanceroznih tumora – sve to u minimalno invazivnim procedurama. Mali roboti su manji od buve i ne zahtevaju baterije ili bilo koji drugi način pogona. Umesto toga, oni se sastoje od materijala koji stvaraju elastični otpor i kojima se lako može manipulisati korišćenjem toplote. Prilikom zagrevanja laserom legura se vraća u svoj „zapamćeni“ oblik, a nakon uklanjanja toplote stakleni premaz preko legure pomaže joj da se brzo vrati u origanalni oblik. Različiti pokreti se mogu stvoriti zagrevanjem različitih delova robota, a brzo prebacivanje lasera ​​dovodi do kretanja. Štaviše, laserski operater može da kontroliše pravac kretanja – skeniranje lasera ​​s desna na levo preko robota dovodi do njihovog pomeranja s leva na desno, na primer.

Mala veličina robota je ključna za njihovo brzo zagrevanje i hlađenje. Pošto su ove strukture tako male, brzina hlađenja je veoma brza – u stvari, smanjenje veličine ovih robota omogućava im da trče brže.

Izvor: Medgadget

