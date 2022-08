Mastercard omogućava Google Pay plaćanja u Srbiji

Sigurna i praktična plaćanja putem Google Pay usluge, podržana sigurnim Mastercard tehnologijama, dostupna građanima Srbije.

Počevši od danas, korisnici Mastercard platnih kartica u Srbiji moći će da koriste Google Pay uslugu koju na lokalno tržište donosi kompanija Mastercard u saradnji sa partnerima iz bankarskog sektora. Pomoću usluge Google Pay, građani koji koriste odgovarajuće Android uređaje (one sa Lollipop 5.0 ili novijim operativnim sistemima) mogu da koriste svoje mobilne telefone kako bi u fizičkom okruženju obavljali sigurna, brza i praktična beskontaktna plaćanja koja su već sastavni deo platnog iskustva građana Srbije. Korisnici će moći da čuvaju svoje debitne ili kreditne Mastercard kartice za plaćanja putem Google Pay usluge u okviru Google Wallet (Google Novčanik) aplikacije digitalnog novčanika koja je od danas dostupna u Srbiji.

Ova nova usluga primer je posvećenosti kompanije Mastercard da građanima ponudi inovacije koje će im pojednostaviti svakodnevnicu. Kako se upotreba gotovine smanjuje, građani se sve češće opredeljuju za beskontaktno plaćanje kao sigurnu, praktičnu i brzu platnu metodu, i očekuje se da će se ta evolucija platnih navika korisnika nastaviti i u budućnosti.

Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard, rekla je: „Sloboda izbora i inovacije u plaćanjima važan su deo naših nastojanja da poboljšamo kvalitet svakodnevice građana Srbije. Lansiranje Google Pay usluge omogućiće ljudima da i dalje, u svakom trenutku, mogu za sebe da odaberu najpraktičniju i najsigurniju platnu metodu u skladu sa svojim potrebama. Drago nam je što sarađujemo sa kompanijom Google kako bismo građanima Srbije pružili jednostavna, brza i sigurna plaćanja, i ponosni smo na činjenicu da su naše sigurne tehnologije razlog zašto smo prvi izbor kako korisnicima, tako i partnerima iz poslovnog sektora.“„Usluga Google Wallet omogućava brzo, lako i sigurno plaćanje sa bilo kog Android telefona i nosivih uređaja koji rade na Wear OS operativnom sistemu,“ objašnjava Dženi Čeng, potpredsednik i generalni menadžer u kompaniji Google Wallet. „Svojim mobilnim telefonom možete beskontaktno plaćati vožnje autobusom, plaćati u prodavnicama i još mnogo toga. Svi podaci se sigurno čuvaju na jednom mestu, bez obzira na to gde ste krenuli.“

Jednostavna instalacija, jednostavna upotreba

Kako bi koristili uslugu Google Pay, korisnici Android uređaja treba da otvore aplikaciju Google Wallet ili je preuzmu sa Google Play digitalne prodavnice. U samoj aplikaciji, korisnik treba da klikne na opciju „Add to Wallet“ i zatim doda Mastercard karticu tako što će ili slikati karticu ili ručno uneti podatke sa kartice. Na kraju, možda će biti potrebna i verifikacija kartice upisivanjem koda koji stiže u SMS poruci, i to je to, Google Pay je spreman za korišćenje.

Nakon što dodaju karticu, korisnici mogu da koriste svoje telefone za plaćanje na bilo kojoj lokaciji gde su omogućena beskontaktna plaćanja, kao što su prodavnice ili javni prevoz, ili čak kod nekih jasno obeleženih trgovaca na odabranim pijacama u Beogradu. Korisnici mogu da plaćaju beskontaktno pomoću uređaja koji već imaju u rukama bez potrebe da traže novčanik ili da unose PIN kod, a nije neophodna ni internet konekcija. Sve što je građanima koji žele da koriste Google Pay u Srbiji potrebno jeste Mastercard kartica izdata od strane neke od banaka koje su u ovom trenutku omogućile ovu uslugu: OTP Banka, ProCredit Banka i Banka Poštanska štedionica.

Standardna bezbednost podataka

Osim što je praktično za korišćenje, plaćanje putem Google Pay usluge sa povezanom Mastercard karticom donosi dodatni stepen bezbednosti zahvaljujući tehnologiji tokenizacije kompanije Mastercard. Ova tehnologija štiti informacije o korisniku kartice time što menja brojeve računa jedinstvenim zamenskim brojem ili „tokenom“. Tokenizacija smanjuje broj zloupotreba koje se mogu desiti kada su u pitanju digitalna plaćanja time što svakom plaćanju pridodaje dinamičku komponentu. Kada se prilikom transakcije koristi mobilni uređaj, sa trgovcem se deli token, a ne pravi broj kartice. Osim toga, iz ugla korisnika i trgovaca nema razlike u tome da li se kupovina obavlja fizičkom ili Mastercard karticom digitalizovanom u Google Pay servisu, jer su nivo sigurnosti transakcija i benefita koje one pružaju – identični.

