Microsoft Edge kao ozbiljna Chrome konkurencija

Microsoft Edge već neko vreme napreduje velikom brzinom, pa je stigao i do drugog mesta na listi najpopularnijih pretraživača – odmah iza Chrome-a. Sve je više korisnika koji ga vide kao sigurniju i funkcionalniju alternativu, a novine koje uvodi Microsoft dodatni su aduti u borbi za prvo mesto.

Nove funkcije stigle kroz ažuriranje

Poslednjih dana Edge je dobio još novih funkcija, a najkorisnija je stigla sa Windows 10 May 2020 ažuriranjem. Radi se o tome da uređaji koji su preuzeli majsko Windows 10 ažuriranje troše za 27% manje memorije u slučaju da internet pretražuju uz pomoć Edge pretraživača, što je značajno ako se ima u vidu da Chrome već neko vreme pravi probleme kada je trošenje memorije u pitanju. Očekuje se da Chrome uskoro dobije istu opciju koja će kontrolisati trošenje memorije, samo na Windows 10 uređajima, ali je Edge tu već u prednosti.

Još jedna Edge prednost u odnosu na Chrome je i to što je pretraživač stigao i do Windows 8 korisnika, te do onih koji i dalje koriste Windows 7, uprkos tome što je podrška za ovu verziju operativnog sistema prestala u januaru 2020. Uprkos tome iz Microsoft-a se tvrdi da se korisnici ne guraju ka poboljšanom pretraživaču – Edge jeste pinovan u taskbar, te automatski dobija prečicu na desktopu, ali korisnicima ostaje onaj pretraživač koji su izabrali kao podrazumevani, sve dok sami ne odluče da pređu na Edge.

