Microsoft funkcija AI za opoziv nedostupna do oktobra

Microsoft kaže da planira da dozvoli Windows testerima da isprobaju njegovu kontroverznu funkciju Recall AI u oktobru. Softverski gigant je prvobitno planirao da lansira Recall sa svojim Copilot Plus računarima u junu, ali je bio primoran da zadrži tu funkciju nakon što su se pojavili bezbednosni problemi.



U vreme odlaganja 13. juna, Microsoft je obećao da će ova funkcija – koja snima skoro sve na vašem računaru – biti dostupna za Windows insajdere „u narednim nedeljama“, ali to je sada više kao u narednim mesecima. „Sa posvećenošću pružanju pouzdanog i bezbednog Recall (pregled) iskustva na Copilot Plus računarima za klijente, delimo ažuriranje da će Recall biti dostupan Windows Insajderima od oktobra,“ kaže Pavan Davuluri, šef Windows -a i Surface-a. ažuriran post na blogu.

Ova funkcija koristi lokalne AI modele ugrađene u Windows 11 za snimanje ekrana uglavnom svega što vidite ili radite na svom računaru, a zatim vam daje mogućnost da pretražujete i preuzimate stavke koje ste videli. Vremenska linija koja se može istražiti takođe vam omogućava da se krećete kroz sve ove snimke da biste se osvrnuli na svoj posao određenog dana.

Iako je Microsoft uvek smatrao da je opoziv bezbedan, lokalni i privatan na uređaju, istraživači bezbednosti su otkrili da baza podataka nije šifrovana i da je malver potencijalno mogao da pristupi funkciji opoziva. Microsoft sada radi na velikim promenama u Recall-u, uključujući pretvaranje funkcije pokretane veštačkom inteligencijom u iskustvo koje se može uključiti umesto podrazumevanog uključivanja, šifrovanje baze podataka i autentifikaciju preko Windows Hello-a.

Davuluri ne objašnjava zašto je Recall dodatno odložen, ali kaže da je „bezbednost i dalje naš glavni prioritet i kada Recall bude dostupan za Windows Insajdere u oktobru, objavićemo blog sa više detalja. Verovatno je da je Microsoftu jednostavno potrebno više vremena da u potpunosti testira svoje bezbednosne promene za opoziv.

To bi moglo značiti da ove godine nećemo videti potpuno lansiranje Recall-a. Microsoft obično testira Windows funkcije sa svojim Insajder programom nedeljama ili mesecima pre nego što ih isporuči šire. Taj trenutak može zavisiti od toga kada će tačno Microsoft uspeti da isporuči testnu verziju Recall-a u oktobru.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet