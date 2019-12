Microsoft možda ipak radi na Xbox-u bez diska

Nakon što je izgledalo da Microsoft-ovi planovi za Project Scarlett, Xbox konzolu sledeće generacije, postaju jednostavniji, u priču ulaze i neki novi detalji koji će izgleda sve to malo zakomplikovati. Naime, pojavile su se informacije da ova kompanija radi i na pristupačnijoj verziji Xbox konzole koja neće imati hard disk, čije kodno ime je „Lockhart“.

Da budemo precizniji, ovo nije prvi put da se pominje to kodno ime. Ako se vratimo malo unazad, u 2018. godinu, tada je pretpostavljeno da Microsoft planira da predstavi dve nove konzole – „Anaconda“ je zamišljena kao tradicionalna konzola visokih performansi, dok je „Lockhart“, trebala da bude cloud zasnovana verzija sa minimalnim hardverom. Ona je osmišljena kao konzola koja će omogućiti stream-ovanje igara, sa hardveroma koji je podređen tom zadatku. Kada je u junu ove godine oficijelno predstavljen „Project Scarlet“, šef Xbox divizije, Fil Spenser, nije ni u jednom trenutku pomenuo jeftiniju verziju konzole. Sada izgleda da Microsoft ponovo razmišlja o drugoj verziji, ali to ne znači da će se ona pojaviti kada i prva.

Ipak, izgleda da to neće biti prvobitno zamišljena „Lockhart“ konzola, već neka vrsta naslednika Xbox One S konzole. Jedan od developera iz Microsofta dao je informaciju da bi nova „Lockhart“ konzola mogla da ima slične specifikacije kao PlayStation 4 Pro, ali da će doći bez diska, kao Xbox One All-Digital Edition. Ova konzola bi trebala da bude sposobna za igranje u 1440p rezoluciji u 60 fps.

Za sada ne postoje informacije o eventualnoj ceni ove konzole, a nezvanične informacije kažu da bi ona mogla da se na tržištu pojavi za godinu dana, pred novogodišnje praznike 2020. godine.

Izvor: The Verge

