Microsoft prestaje da prodaje Windows 10

Kao deo gašenja podrške za Windows 10 Home i Pro, Microsoft će prekinuti prodaju online licenci za ovaj operativni sistem. Korisnici koji žele da preuzmu ovaj OS i da kupe licence za njega, moraće to da urade do 31. januara. Nakon tog datuma, korisnici će imati mogućnost da kupe licence isključivo za Windows 11. Naravno, podrška za Windows 10 će biti dostupna sve do planiranog gašenja u oktobru 2025. godine.

Bitno je naglasiti da se ovaj prekid odnosi isključivo na Microsoft-ov sajt. Distributeri, reseleri i OEM proizvođači će nuditi ovaj OS sve dok im ne potroše zalihe licenci, odnosno dok Microsoft ne zatraži od njih da prekinu (što za sada nema u planu).

Windows 10 je lansiran, sada već davne 2015. godine, što znači da će njegova podrška trajati 10 godina. OS je među korisnicima odlično primljen, za razliku od prethodnog Windows-a 8, koji nije bio baš omiljen.

U međuvremenu, Windows 11 i dalje ne uspeva da dostigne slavu, niti tržišni udeo Windows-a 10. Tome verovatno doprinosi i činjenica da ima striktne hardverske zahteve koje većina starijih računara ne može da ispuni. U međuvremenu, Microsoft je malo olabavio te zahteve, ali to nije mnogo pomoglo, jer Windows 11 i dalje veoma sporo napreduje. Da li će se njegov rast ubrzati nakon prekida prodaje Windows-a 10, ostaje da vidimo u narednom periodu.

