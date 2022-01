Microsoft više ne proizvodi Xbox One konzole

Microsoft i Sony se bore da održe korak sa potražnjom za Xbox Series X i PlayStation 5. Dok Sony planira da nastavi sa proizvodnjom PlayStation 4, Xbox One više ne postoji.

Microsoft se u budućnosti fokusira na Xbox Series X/S

U julu 2020. Microsoft je ukinuo Xbox One X i Xbox One S Digital Edition. Sada se ispostavilo da je kompanija prestala da proizvodi i Xbox One S. Iz Microsoft-a navode da su povukli Xbox One konzole kako bi se u budućnosti fokusirali na Xbox Series X/S. Izgleda da se strategija isplatila. Microsoft je tokom prošle nedelje prodao više Series X i Series S nego sa bilo kojom prethodnom generacijom Xbox-a, iako nije otkrio stvarne brojke o prodaji. Dok se snažnija Series X obično rasproda nekoliko minuta nakon svakog pada zaliha, u ovom trenutku nije teško doći do Series S.

S obzirom na veliku potražnju i tekuću krizu lanca snabdevanja, većini ljudi je sada teže da dođe do kvalitetnijih konzola, za razliku od Series S. Sony je do oktobra 2021. godine prodao 13,4 miliona konzola. Studio je naveo da će nastaviti da proizvodi PS4 koji koristi manje napredne komponente od PS5 u 2022. godini. Kompanija najavljuje da će ove godine proizvesti oko milion PS4 konzola. Takođe, Sony je ranije nagovestio da će podržavati PS4 do 2024. godine. Nekoliko njegovih ekskluzivnih proizvoda ove godine stiže na konzole tekuće i prethodne generacije, uključujući Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 i God of War Ragnarok.

