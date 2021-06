Misteriozni malver ugrozio 26 miliona lozinki

Bezbednosni eksperti su nedavno otkrili još jedno curenje osetljivih podataka, te bazu od 1,2TB koja sadrži lozinke i korisnička imena, kolačiće, podatke o kreditnim karticama i druge osetljive informacije. Za napad je odgovoran nepoznati malver, a očekuje se da uskoro bude identifikovan.

U istraživanjima koja je sproveo NordLocker, utvrđeno je da se u pomenutoj bazi nalazi i 26 miliona lozinki, 1,1 miliona mejl adresa, više od dve milijarde kolačića, te 6,6 miliona drugih fajlova. Tu su i Notepad dokumenti, u kojima korisnici često čuvaju lozinke za različite naloge. Pored toga, tu je i preko milion fotografija, kao i oko 650 hiljada Word i PDF fajlova. Malver je, kako je utvrđeno, pravio i snimke preko web kamera pogođenih uređaja, a među ukradenim podacima su se našle i poruke, mejlovi, podaci s gejming servisa sa oko tri miliona računara.

Novi malver je tako postao deo opšte epidemije curenja podataka, a oni koji žele da provere da li su pogođeni ovim napadom mogu to da učine preko Have I Been Pwned koji je već napravio listu kompromitovanih naloga.

Izvor: Ars Technica

