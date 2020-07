Motorola Edge telefon dostupan u Srbiji

Motorola edge je idealan telefon za sve koji traže naprednu tehnologiju u svakoj bitnoj kategoriji, ali su isto tako ozbiljno posmatraju i finansijski momenat kupovine telefona. Svima koji su zainteresovani da pređu na vrhunski 5G telefon po još pristupačnijoj ceni, Motorola edge nudi vrlo interesantno rešenje koje uključuje dobre performanse, kameru, bateriju…

Pristupačan premijum telefon

Motorola edge poseduje identičan 6.7-inčni Endless Edge displej kao i Motorola Edge + i neprikosnoveno audio iskustvo koje se može naći na skupljem modelu, ali po znatno nižoj ceni.

Ovaj telefon takođe dolazi sa moćnim sub-6 GHz 5G performansama, Qualcomm Snapdragon 765 mobilnom platformom, masivnom 4.500 mAh baterijom i svestranim sistemom sa tri kamere koji sadrži 64MP glavni objektiv, 16MP ultra-široki objektiv sa Macro Vision-om i 8MP telefoto sensor, što ga čini pravim premijum modelom za sve koji brinu o svom budžetu. A tu je još i 6GB RAM-a i 128GB prostora za skladištenje vaših omiljenih filmova, muzike i fotografija.

Sa Motorola edge telefonom inženjeri su savili displej više nego ikada pre. Novi Endless Edge displej obmotava se gotovo 90 stepeni oko obe strane telefona i donosi dijagonalu od 6.7 inča. Displej je u stanju da prikaže milione nijansi boja i ponudi zadivljujuće dinamičan kvalitet slike sa HDR10+ standardom. Uz 90Hz frekvenciju osvežavanja, svaki skrol i prelaz izgledaju impresivno.

Endless Edge displej nije samo lep, već je i veoma funkcionalan. Zakrivljen ekran i veoma uska širina na Motorola edge smartfonu pružaju optimalne proporcije za korišćenje jednom rukom i navigaciju, dok Edge Touch, deo novog MY UX softvera, dozvoljava korisnicima da sami odrede nove načine na koje žele da vrše interakciju sa svojim uređajem, a ivice displeja mogu biti od velike koristi kada telefon nije u ruci, jer se aktiviraju kako bi pokazale status punjenja baterije, dolazeće pozive, alarme i notifikacije sa drugog kraja sobe. Unutar nove Moto Game funkcije, gejmeri mogu da okrenu telefon po strani i koriste dva prilagodljiva tastera koja su smeštena na gornjoj ivici ekrana kako bi dobili mogućnost igranja sa četiri prsta, baš kao na konzolama.

Još jedna velika prednost ovog modela je to što ne postoje nezgodni softverski skinovi, duple aplikacije – samo gotovo fabrički Android 10. Sa modelom edge, Motorola predstavlja i My UX – kako bi korisnici mogli da prilagođavaju svoje iskustvo korišćenja telefona i učinili da ono bude još više intuitivno i lično, tako da sve radi onako kako oni žele. I sve je na jednom mestu, u Moto app.

My UX donosi sva sjajna moto iskustva koja su korisnici već imali prilike da upoznaju i zavole, od aktiviranja baterijske lampe prostim pomeranjem dlana do lansiranja kamere prostim pomeranjem zgloba. Sa modelom Motorola edge, pored novih interakcija sa zakrivljenim ekranom, My UX korisnicima dozvoljava da svoju muziku, video snimke i igre podignu na potpuno novi nivo prilagodljivim podešavanjima i naprednim kontrolama. Korisnici sada mogu da stvaraju sopstvene teme za telefon odabirom jedinstvenih fontova, boja, oblika ikona i animacija za čitač otiska prsta kako bi njihov telefon bio poseban i jedan u milion. My UX vam korisnicima daje kontrolu nad celokupnim mobilnim iskustvom.

Dostupnost i cene

Motorola Edge će u Srbiji biti dostupan početkom avgusta po ceni od 69.990 rsd.

