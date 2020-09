Mozilla gasi Firefox Send i Notes

Nikad nije lako kada dođe do trenutka da se ugasi neki proizvod ili alat, jer to može da utiče na navike velikog broja korisnika. To se sada dešava kompaniji Mozilla. Ona je odlučila da do kraja ove godine ugasi svoja dva manje poznata proizvoda.

Mozilla kao vatrogasac

Prvi je Firefox Send, alat predstavljen 2017. godine za deljenje enkriptovanih fajlova. Ovaj alat je dosta popularan među Firefox korisnicima, pa je odluka o njegovom gašenju možda iznenađujuća. Ipak, ranije ove godine, Mozilla je objavila da su pojedini maliciozni korisnici počeli da koriste Send za phishing napade i za slanje malware-a, nakon čega je ovaj alat isključen. Tada je objavljeno da će se raditi na njegovom poboljšanju, ali očigledno je da je u međuvremenu doneta drugačija odluka.

Drugi alat koji će biti ugašen je Firefox Notes. On je iznikao iz kompanijskog Test Pilot programa i predstavljao je novi način za sinhronizovanje enkriptovanih podataka. Kada je završen Test Pilot program, alat je nastavio svoj život u Firefox i Firefox for Android aplikacijama.

Ove aplikacije biće ugašene tokom novembra. Ukoliko imate instalirane ekstenzije možete da do tog trenutka iskopirate i sačuvate podatke.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet