Na vrhu: Elden Ring ušao u mejnstrim

Prema poslednjim izveštajima Elden Ring je ušao u mejnstrim, što znači da prodaja odlično ide – pretekao je Call of Duty: Vanguard, izazvao Cyberpunk 2077, a do sada je prodato toliko kopija da bi igra mogla da prestigne celu Dark Souls trilogiju.

Elden Ring je prvi put pomenut još 2019. godine, a 25. februara 2022. je konačno stigao do igrača, nakon čekanja koje je izgledalo kao večnost – došla je na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i PC. Do sada je prodato oko 13,4 miliona kopija, što nije iznenađenje – od početka se očekivalo da rasturi tržište. Tome je sigurno doprinela i euforija u medijima, te među gejmerima, budući da Elden Ring uglavnom ocenjuju kao nešto neverovatno.

Najavljivali su je dakle dugo, ali se čekanje isplatilo. Kao da je bilo juče, a već je proletelo skoro tri meseca otkad je igra izašla. Igrači su u međuvremenu istraživali i osvajali veliki otvoreni svet. U pitanju je ogromna igra, a sudeći prema kritikama i komplikovana. Polygon na primer piše da je Elden Ring prirodan korak napred za developera From Software, a nakon naslova Dark Souls 3. Još se kaže da je veličina sveta fascinantna, pa igrač mora mnogo toga da nauči.

Kritike su mahom u superlativu, mada se ističe da su borbe komplikovane, teške, posebno kada se stigne do glavnih čudovišta, takozvanih „bosova“. Sudeći prema onima koji su već igrali, tu su brojni alati koji bi okršaje mogli da ublaže, te sloboda kretanja koja omogućava potragu za njima.

Igra je skoro od početka u top tri najprodavanije igre na platformi Steam, pa se očekuje da donosi prihode bar još neko vreme.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet