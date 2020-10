Nagradni konkurs SBB fondacije – rEKOnstrukcija

U okviru ekološke kampanje SBB fondacije „Ne prljaj. Nemaš izgovor!” počeo je nagradni konkurs „rEKOnstrukcija“. Ukoliko brinete o svojoj okolini i svesni ste da svakodnevnim životnim navikama u kući ili van nje možete da je promenite na bolje, možete poslati snimak ili fotografiju kako to radite na neprljajnemasizgovor.rs do 24. novembra, a žiri SBB fondacije će odabrati najbolje predloge i nagraditi ih.

EKO projekat

Na konkurs mogu da se prijave do tri EKO predloga po učesniku (video ili do tri fotografije po jednom predlogu), a pobednici, koji će osvojiti super nagrade: električni sklopivi bicikl, električni trotinet, sklopivi bicikl i pet badminton setova.

„Volim prirodu. Baveći se ekološkim aktivizmom godinama, vidim da svaki čovek svakoga dana može da učini male stvari za bolji i čistiji svet – da stvara manje otpada, da ne baca hranu. Sigurna sam da i ti umeš da pronađeš način da životnu sredinu sačuvamo zajedno!“ istakla je ekološka aktivistkinja Milja Vuković koja je podržala akciju.

Vođeni idejom da svako može da bude dobar primer svojim komšijama, deci i prijateljima, SBB fondacija poziva sve da budu promena koju žele da vide i da učestvuju u rEKOnstrukciji. Ideja je da zainteresovani podele svoj lični ekološki projekat – možda kraj u kome žive, recikliraju, pomažu ugroženim životinjama i prirodi na bilo koji način.

“Šta je to što radiš da bi zaštito životnu sredinu? Ja, na primer, čistim prostor oko svoje zgrade ili kad vidim da neko promaši kantu za đubre ili kontejner, ja to uzmem pa bacim. Ti sigurno to možeš bolje i verujem da radiš bolje.“ rekao je glumac Miloš Timotijević koji se pridružio kampanji.

