Najtanji i najizdržljiviji telefon na svetu sada i u Srbiji

Cat® Phones je danas na tržištu u Srbiji počeo sa prodajom svog novog modela Cat S52, najtanjeg i najizdržljivijeg telefona na svetu. Cat S52 prkosi očekivanjima potrošača o tome kako treba da izgleda robusni telefon koji kombinuje izdržljivost po vojnim standardima sa dizajnom džepnog formata, koji je tanji od uobičajenog pametnog telefona u vrlo često glomaznom kućištu, ograničenog nivoa zaštite.

Sa debljinom od samo 9,69 mm i težinom od 210 g, S52 je ojačan visokokvalitetnim aluminijumskim okvirom sa tankom, ali otpornom, neklizajućom gumiranom poleđinom od TPU materijala, pružajući elegantan, klasičan izgled i osećaj da je uvek tu, ma gde se nalazili. Ekran telefona je u potpunosti zaštićen od ogrebotina i pucanja Corning Gorilla 6 staklom koje je blago udubljeno ispod zaštitnog grebena sa svih strana, kompletirajući dizajn potpuno metalnim tasterima i vodootpornim priključcima.

Uprkos svom elegantnom dizajnu, najnoviji Cat telefon je, kao i uvek, izdržljiv sa svih strana. Cat telefoni postavljaju standard u izdržljivosti, pa ni Cat S52 nije izuzetak. Napravljen da traje, podvrgnut je izuzetno strogom testiranju na padove na beton, na 30 uzastopnih padova sa visine od 1,5 metra, uključujući padove na svakoj strani i uglu. Otporan je na prašinu i prljavštinu, a sa klasom zaštite IP68 može se u potpunosti potopiti u vodu. Poseduje i Military Spec sertifikat u skladu sa američkim vojnim standardom MIL STD 810G. To znači da smo proizvod podvrgli baražnim testovima izdržljivosti po vojnom Mil Spec standardu, uključujući termalne šokove, ekstremno visoke i niske temperature, testove vibracija, testove udara i uslove slane maglice, što garantuje da se nezgode sa Cat S52 ne dešavaju.

Glavna kamera ima brzo i precizno fokusiranje zahvaljujući Sony senzoru sa dvostrukim pikselima, otvoru blende f/1.8 i velikim pikselima od 1,4 µm koji omogućavaju odlične performanse i pri slabom osvetljenju. Sve ovo, u kombinaciji sa naprednim softverom za obradu slike sa više kadrova, nudi vrhunski doživljaj kamere za robusne telefone.

„Statistički gledano, u poslednje tri godine je jedno od troje Evropljana ozbiljno oštetilo telefon usled svakodnevnih padova i nezgoda – što je dosta polomljenih telefona. To ne samo što je veoma nezgodno za potrošače, već i popravka ili zamena telefona može biti veoma skupa. Sa Cat S52 smo napravili pametni telefon koga život ne može da slomi. To je, u suštini, zaista izdržljiv Cat telefon, ali sa elegantnim dizajnom koji odlično izgleda. Elegantan i izdržljiv – to je jedna briga manje,“ izjavio je Peter Cunningham, potpredsednik sektora za asortiman proizvoda grupe Bullitt.

Predložena maloprodajna cena za Cat S52 je 64.990 RSD i biće dostupan od 1. februara u Gigatron, Tehnomanija, Tehnomedia i WinWin prodajnim objektima širom Srbije.

Glavne specifikacije

Najtanji i najizdržljiviji mobilni telefon na svetu

Dimenzije: 158,1 x 76,6 x 9,69 mm

Težina: 210 g

Potvrde vodeće izdržljivosti

Testiran na 30 uzastopnih padova na beton sa visine od 1,5 m (5ft), na svim stranama i uglovima

Zaštita od prodora čvrstih tela i tečnosti (IP68): otporan na pesak, prašinu i prljavštinu Vodootporan 35 minuta na dubini do 1,5 m

Mil Spec 810G: Termalni šok: podnosi temperaturne razlike od -30°C (-22°F) do 65°C (149°F) tokom 24 sata Otporan na vibracije: Klasa 4 Otporan na vlagu i slanu maglicu

Zaštitna maska nije potrebna; ekran je zaštićen staklom Gorilla® Glass® 6

Kamera

Zadnja: Sony senzor 12MP, sa dvostrukim pikselima, f/1.8, 1,4μm, PDAF, EIS

Prednja: senzor 8MP

Baterija

3100mAh (podržava brzo punjenje). Neuklonjiva litijum-jonska baterija

Android pametni telefon

Android 9 – garantovana nadogradnja na Android 10 i sigurnosne zakrpe najmanje na 90 dana

Ekran

Super Bright 5,65” HD + 18:9 (1440 x 720) ekran.

Ekran osetljiv na dodir se može kontrolisati vlažnim prstima ili rukavicama

Performanse i konektivnost

4GB RAM, 64GB ROM, može da se proširi MicroSD™ karticom koja obezbeđuje puno memorijskog prostora (posebni otvori za microSD™ i SIM)

Procesor Mediatek Helio P35 Octacore 2,3GHz

LTE Cat 6, (podržava VoWiFi, VoLTE, ViLTE)

Dva opsega Wi-Fi mreže (2,4GHz/5GHz), BT5.0, NFC

GPS, AGPS, GLONASS/Galileo

Nano SIM (varijante sa jednom i dve SIM kartice)

Senzor za otisak prsta

USB tip C (vodootporan)

Audio priključak 3,5 mm (vodootporan)

Ostalo

Održavani katalog aplikacija za korisnike izdržljivih uređaja

Sveobuhvatna garancija

