Najveći svetski proizvođač satova – Apple

Apple je možda prodao manje iPhone uređaja nego što su analitičari očekivali u četvrtom kvartalu 2017, međutim kompanija je generisala prihod od 88,3 milijardi dolara i dobit od 3,89 dolara akcija, a deo tog novca dolazi od prodaje pametnih satova. Apple nije objavio zvanične brojke, međutim, prema izveštaju kompanije Canalys, isporučeno je osam miliona samo u četvrtom kvartalu, što je rekord za bilo koji nosivi predmet.

Prema podacima druge kompanije, IDC, četvrti kvartal prošle godine bio je najuspešniji kvartal za Apple Watch seriju pametnih satova od njihovog prvog pojavljivanja na tržištu. Direktor za istraživanje u IDC-u, Francisco Jeronimo, navodi kako je Apple sa isporukama Apple Watch satova u poslednjem kvartalu prošle godine nadmašio ukupnu prodaju koju su zabeležili švajcarski proizvođači satova u istom periodu.

For the first time, #Apple shipped more Apple Watches in 4Q2017, than the entire Swiss Watch Industry shipped watches! Apple is the biggest watch maker in the world #AppleWatch pic.twitter.com/G6M6TJ7uO2

— Francisco Jeronimo (@fjeronimo) February 4, 2018