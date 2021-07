Najviše vremena dnevno u upotrebi mobilnih telefona provedu Brazilci

Pandemija korona virusa promenila je navike korisnika. Više vremena su provodili kod kuće, pa su samim tim imali i više vremena za „druženje“ sa gadžetima. Ispostavilo se da su Brazilci najviše svog vremena trošili na gledanje u mobilne telefone.

Veliki skok upotrebe telefona

Globalna statistika kaže da je upotreba mobilnih aplikacija porasla za 45 procenata između 2019. i 2020. godine, objavila je kompanija App Annie Intelligence. Na dnevnom nivou prednjačili su Brazilci koji su tokom drugog kvartala 2021. godine svakog dana u proseku 5.4 časa gledali u telefon. Koliko je to povećanje govori činjenica da su tokom 2019. godine trošili na to 3.8 časova dnevno, a tokom 2020. godine 4.8 časova. To je ovu državu dovelo na prvo mesto po dnevnom vremenu upotrebe telefona. Odmah iza njih je Indonezija sa 5.3 časa prosečne upotrebe telefona dnevno, koja je sve do ove godine držala prvo mesto. Na trećem mestu je Indija sa 4.9 časova, četvrta je Južna Koreja (4.8 časova), a zatim slede Meksiko (4.7 časova), Turska (4.5 časova), Japan (4.4 časa), Kanada (4.1 čas), SAD (3.9 časova) i Velika Britanija (3.8 časova).

Jedan drugi izveštaj iste kompanije ukazuje da su Brazilci u 2020. godini najčešće upotrebljavali WhatsApp (30.3 časa mesečno), što je povećanje od više od 10 odsto u odnosu na 2019. godinu (26.2 časa). Aplikacija koja je u Brazilu doživela najveći skok upotrebe je TikTok, sa 6.8 časova upotrebe u 2019. godini na 14 časova u 2020. godini. Veliki rast su imali i Instagram, sa 11.5 časova u 2019. na 14 časova u 2020. godini, Facebook sa 14 časova u 2019. na 15.6 časova u 2020. godini i Twitter, sa 5.1 čas u 2019. na 6.4 časa mesečno u 2020. godini.

Brazil je doživeo i najveći skok na polju finansijskih aplikacija, čija je upotreba porasla za 75 procenata, uz povećanje vremena provedenog u njima za 45 procenata.

Izvor: ZDNet

