Nokia G22 – prvi telefon sa idejom o popravljanju

Neposredno uoči Svetskog kongresa mobilnih uređaja, HMD Global je najavio trio Nokia telefona, uključujući prvi koji je napravio posebno imajući na umu mogućnost popravke. Kompanija se udružila sa iFixit-om kako bi ponudila zvanične vodiče za popravku i delove koji bi pomogli ljudima da reše probleme kao što su pokvareni ekran, baterija ili nepravilan priključak za punjenje na G22.

Nokia G22 stiže 8. marta

Uređaj ima plastično zadnje kućište napravljeno u potpunosti od recikliranih materijala. Nokia G22 je u velikoj meri telefon početnog nivoa — ima Unisoc T606 CPU i ima najviše 128GB interne memorije. Ima 6,5-inčni HD ekran sa brzinom osvežavanja od 90Hz. Tu je kamera od 50MP, kamera dubine 2MP i makro senzor od 2MP. Uređaj podržava brzo punjenje od 20W, iako radi na Android-u 12, a ne na najnovijem OS-u.

Moći ćete da preuzmete G22 u sivoj ili plavoj boji od 8. marta. Cena se kreće od 179 dolara ili ga možete dobiti preko HMD-ove usluge pretplate Circular. Da biste rešili određene probleme, možete da nabavite Fit Kit od iFixit-a za 5 funti. HMD je takođe najavio Nokia C32, Android 13 telefon sa „zvezdanim algoritmima za snimanje“ i glavnom kamerom od 50MP. Kompanija kaže da nudi najbolji kvalitet slike od svih uređaja C-serije do sada. C32 ima osmojezgarni CPU od 1,6Ghz, do 4GB RAM-a i do 128GB interne memorije. Tu je 6,5-inčni HD+ ekran sa urezom za selfi kameru od 8 megapiksela.

Pored toga, tu je i Nokia C22. Kao i drugi novi modeli, ima IP52 zaštitu od prskanja i prašine, microSD slot i bateriju koja može da radi do tri dana sa jednim punjenjem. C22 ima dvostruku kameru od 13 megapiksela i robusno metalno kućište, zajedno sa Android-om 13, ekranom od 6,5 inča i osmojezgarnim CPU-om od 1,6Ghz. Interna memorija dostiže 64 GB. HMD želi da dovede proizvodnju u Evropu.Pravljenje telefona u Evropi prvenstveno za evropsko tržište spada u ekološku misiju HMD-a.

