Nokia G42 5G telefon dolazi sa mogućnošću popravki

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, danas je predstavila Nokia G42 5G, najnoviji telefon koji dolazi sa mogućnošću popravke i u boji So Purple.

Ako vam je ikada ispao telefon, verovatno ste morali da živite sa polomljenim ekranom. Nokia G42 5G dolazi sa QuickFix mogućnošću popravke tako da možete sami da zamenite polomljene ekrane, iskrivljene portove za punjenje i stare baterije.

Vodeći se izborom za boju godine 2023 Colour of the Year – Digital Lavender, koju su predvideli WSGN stručnjaci za globalne trendove, Nokia G42 5G dolazi u boji So Purple i predstavlja naš prvi pametni telefon koji dolazi sa mogućnošću popravke i 5G mrežom, tako da možete da snimate, delite sadržaj, kupujete i strimujete sa stilom i to baš tempom koji vama odgovara. Osim toga, zadnji deo telefona je izrađen od 65% recikliranih materijala, a sam uređaj dolazi u FSC® mixed sertifikovanom pakovanju.

Lars Silberbauer, direktor marketinga u kompaniji HMD Global, domu Nokia telefona, rekao je: „Definitivno možemo da kažemo da je ljubičasta boja godine. Ne samo da Nokia G42 5G izgleda odlično, već takođe predstavlja nastavak našeg putovanja ka mogućnosti jednostavnijih popravki uređaja, što je sada fundamentalni deo načina na koji dizajniramo pametne telefone.”

Tako brz

Dobijte odgovore na sva vaša pitanja. Delite fotografije. Pretražujte internet, kupujte, radite i zabavljajte se – šta god biti onlajn znači za vas, 5G mogućnost povezivanja koju pokreće Qualcomm®Snapdragon™ 480+ 5G mobilna platforma će vam pružiti ono što želite, i to brzo. Osim toga, uz dovoljno memorije, i više nego dovoljno prostora za skladištenje i pametnu optimizaciju koja radi u pozadini, možete da prelazite sa jedne aplikacije na drugu bez problema.

Tako jasan

Kamera rezolucije 50 MP, zajedno sa jednim od naših najpametnijih algoritama za obradu slike podržanih tehnologijom veštačke inteligencije, je tu da zabeleži jasne snimke, čak i u nepovoljnijim uslovima. Portretni režim vašu tačku fokusa stavlja u centar pažnje, dok Noćni režim unapređuje kvalitet fotografija snimljenih po mraku, a sve to možete pregledati na HD+ ekranu dijagonale 6,56 inča. Osim toga, uz OZO 3D snimanje zvuka, vaši video snimci će zvučati jednako dobro kao što izgledaju.

Tako snažna baterija

Sa trajanjem do čak 3 dana, baterija vašeg Nokia G42 5G telefona će zadržati 80% svog originalnog kapaciteta, čak i nakon 800 punih ciklusa punjenja – što je oko četiri godine punjenja telefona.

Tako izdržljiv i bezbedan

Kao i svi naši Nokia telefoni, Nokia G42 5G je napravljen da traje, i rigorozno je testiran da izdrži sve izazove svakodnevnog korišćenja. Ovaj uređaj će ostati ažuran, uz 3 godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja i 2 godine nadogradnje operativnog sistema5. Pomoću operativnog sistema Android™ 13 možete bolje da kontrolišete kojim informacijama aplikacije mogu da pristupaju, a kojima ne, uključujući određene fotografije, video-zapise i istoriju ostave. Uz do 3 godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja, još dugo nećete morati da brinete o „zastareloj zaštiti”.

