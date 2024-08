Nothing objavio Phone 2a Plus

Nothing je upravo najavio relativno iznenađujuće ažuriranje hardvera za svoj smartphone Phone 2a. Phone 2a Plus je skromna nadogradnja, ali ipak značajna, s obzirom na to da je originalni 2a objavljen tek u martu.

Specifikacije i poboljšanja

Najznačajnije je to što 2a Plus ima brži čip od originalnog 2a. Originalni Mediatek Dimensity 7200 Pro imao je maksimalnu brzinu od 2,8GHz. Model 2a Plus ima Mediatek Dimensity 7350 Pro koji može dostići 3,0GHz. Pored toga, novi model ima nešto bržu žičanu brzinu punjenja, sa 50W umesto 45W.

To je otprilike to. Svaki drugi aspekt je gotovo identičan kao kod modela 2a. Ima isti sistem kamera, istu bateriju, isti ekran i sličnu estetiku. Ovo nije loše. U našoj zvaničnoj recenziji obožavali smo Phone 2a, nazvavši ga „budžetskim telefonom prepunim ličnosti.“

Dostupnost i ograničenja

Sad loše vesti. Ovaj telefon će tehnički biti dostupan američkim kupcima putem beta programa kompanije, iako postoje neka ograničenja. Američki kupci mogu kupiti samo sivu verziju, a ne crnu. Još važnije, 2a Plus ne nudi pravu 5G povezanost sa mnogim glavnim američkim operaterima. Ovo uključuje i AT&T i Verizon.

Nothing Phone 2a Plus košta 400 dolara i za tu cenu dobijate 12GB RAM-a i 256GB interne memorije. Članovi Nothing Beta moći će da naruče telefon 3. avgusta. Stanovnici Velike Britanije moći će da ga kupe direktno od kompanije istog dana. Nothing kaže da ćemo morati da sačekamo do septembra da saznamo više detalja o globalnoj dostupnosti.

Kompanija je takođe objavila nekoliko informacija o predstojećem Nothing OS 2.6. Biće ažuriran Game Dashboard sa novim funkcijama i mogućnošću blokiranja obaveštenja aplikacija trećih strana.

Izvor: Engadget

