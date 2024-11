Novi vojni superkompjuter Fran

Vojska je najavila novi superkompjuter za svoje naučnike i inženjere za sprovođenje širokog spektra fokusiranih istraživanja i razvoja, testiranja i evaluacije i inženjerskih aktivnosti nabavke.

Komanda za razvoj borbenih sposobnosti američke vojske, poznata kao DEVCOM, Centar za superkompjuterske resurse Odeljenja za odbranu Vojske istraživačke laboratorije nazvaće superkompjuter Fran, u čast jednog od šest originalnih ENIAC programera.

ENIAC, što je skraćenica za elektronski numerički integrator i računar, bio je prvi naučni računar opšte namene na svetu, koji je počeo sa radom na poligonu u Aberdinu 1947.

HPE Cray EX sistem je nazvan po Frances “Fran” Bilas. To je jedan, veliki, neklasifikovan računar visokih performansi, koji naglašava standardne računarske čvorove. Zvaničnici su rekli da će to biti prvi sistem u novom vojnom institutu za AI inovacije, opšte poznatom kao A2I2, i isporuka je zakazana za decembar 2024.

Prema rečima Džejmija Steka, direktora korisničke službe ARL DSRC, Fran takođe ima prve NVIDIA H200 Tensor Core GPU u DEVCOM ARL, posebno dizajnirane za generativnu veštačku inteligenciju, velike jezičke modele i HPC radna opterećenja.

„Fran će omogućiti istraživačima ARL pristup jednom od najvećih neklasifikovanih računarskih resursa“, rekao je Stek. „Obezbeđuje raznolik računarski resurs, kao i velike memorijske računarske čvorove, čvorove za vizuelizaciju, namenske AI/mašinsko učenje čvorove i veliki broj namenskih računarskih čvorova.“

HPCMP pruža superkompjuterske sposobnosti Ministarstva odbrane, brze mrežne komunikacije i ekspertizu u računarskoj nauci koja omogućava naučnicima i inženjerima Ministarstva odbrane.

Ovo partnerstvo stavlja naprednu tehnologiju u ruke američkih snaga brže, jeftinije i sa većom sigurnošću u uspeh.

Danas HPCMP pruža sveobuhvatno napredno računarsko okruženje za Ministarstvo odbrane koje uključuje jedinstvenu ekspertizu u razvoju softvera i dizajnu sistema, moćne računarske sisteme visokih performansi i vrhunsku istraživačku mrežu širokog područja.

Izvor: mobilityengineeringtech.com

