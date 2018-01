Novosti u svetu IT bezbednosti i zaštite informacija

Sajber kriminalci postaju sve sofisticiraniji i spremniji na udruživanja sa svakom narednom godinom. Prema najnovijim istraživanjima, kompanije će potrošiti najmanje 50 odsto IT budžeta za poboljšanje sistema za zaštitu korporativne mreže i zaštitu od malvera. Adekvatno rešenje za backup je neophodno za potpunu zaštitu podataka. Sofisticiran IT sigurnosni sistem je veoma važan za već poznate i nove koncepte kao što su cloud, MDM (Mobile Device Management), IoT (Internet of Things), BIOD (Bring Iour Ovn Device) i tako dalje.

Nakon prošlogodišnje prve međunarodne konferencije na temu IT bezbednosti i zaštite informacija Udruženje eSigurnost najavljuje organizaciju svoje druge eSecurity konferencije, koja će se održati od 25. do 27. aprila 2018. godine u Hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Međunarodna konferencija eSecurity prati trendove u oblasti sajber bezbednosti svake godine, a ove godine sve teme će biti grupisane u panele. Deo predavanja biće posvećen operacijama bankarske sigurnosti, uključujući plaćanja putem interneta i mobilnih telefona i sigurnost platnih kartica. Specijalna predavanja će se zasnivati na pravilnom upravljanju sigurnosti informacionog sistema, sigurnosti mobilnih uređaja i aplikacija, problemima autentičnosti, naprednoj antivirusnoj zaštiti i sigurnosti Linux sistema, kao i digitalnim forenzičkim radovima, etičkom hakovanju, testiranju penetracije, sistemima za obnavljanje podataka i najnovije pretnje i tehnike zloupotrebe u informacionim sistemima.

Podelite s prijateljima

Tweet