Nüwa: Planovi za grad na Marsu

Čovečanstvo je sve bliže Marsu, ali je mogućnost života na nekoj drugoj planeti i dalje stvar daleke budućnosti. To ne znači da ne postoje oni koji ne planiraju unapred, a među njima je i grupa dizajnera iz studija ABIBOO.

Dizajneri su se udružili sa timom naučnika, a kako bi zajedno razvili planove za grad koji bi jednog dana mogao da pronađe svoje mesto na Crvenoj planeti. Koncept je dobio ime Nüwa, te predstavlja još jedan korak ka životu na nekoj drugoj planeti. Radi se o planovima za samoodrživo naselje, a život bi se odvijao u velikim građevinama koje bi se gradile u sklopu jednog marsovskog uzvišenja, što znači da bi ih obronci dodatno ojačali. Zgrade bi bile povezane super-brzim liftovima, a zaravnjene na najvišem delu uzvišenja bi služilo za proizvodnju hrane i energije. Prema planovima, novo naselje bi moglo da posluži za život 250 hiljada građana, što je više nego dovoljno za početak na nekoj drugoj planeti.

Prvi koraci ka životu na Marsu su već napravljeni, a najnoviji je počeo kada je Perseverance rover agencije NASA krenuo je put Marsa 30. jula, te sa sobom poneo skupocenu opremu. Mnogi od alata kreirani su za eksperimentisanje, te istraživanja koja bi jednog dana trebalo da do ove planete dovedu i čoveka. Budući da ljudi bez kiseonika ne mogu, prvo što je potrebno jeste vazdušno rešenje. I tu na scenu stupa nešto što se zove Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, ili jednostavno MOXIE – mašina koja bi trebalo da proizvodi kiseonik na planeti u čijoj ga atmosferi ima tek 0,2%.

Ova naprava bi mogla da reši jedan veliki problem. Naime, ne radi se o tome da bi mogla bitno da utiče na atmosferu Marsa, ali bi u kontrolisanim uslovima mogla da obezbedi materijal za disanje. Do sada se tokom kosmičkih misija mnogo prostora trošilo na boce sa kiseonikom, a malo je verovatno da će bilo koja posada sa sobom moći da ponese dovoljno kiseonika za put do Marsa. MOXIE je robot veličine prosečnog automobila, a u pitanju je prvi prototip većeg rođaka koji bi do Marsa mogao da stigne već posle 2030. godine. Ova mašina funkcioniše poput biljaka, te uzima ugljen-dioksid i proizvodi kiseonik. U atmosferu oslobađa kiseonik koji može da se diše, te ugljen-monoksid, a planirano je da se kiseonik skladišti u boce kako bi kasnije mogao da se koristi.

Proizvođač kiseonika je sa radom trebalo da krene čim se Perseverance rover spustio na planetu, a time bi počela prva faza testiranja robota koji bi jednog dana mogao da bude odgovoran za disanje na dalekim planetama, te za izgradnju naselja kao što je Nüwa.

Izvor: Mashable

