Obeležen A1 Dan devojčica u IKT-u

Sa ciljem da se devojčice, učenice sedmih i osmih razreda osnovnih škola,osnaže prilikom odabira budućih profesija i ne podležu stereotipima, te da biraju svoj poziv i u netipično ženskim zanimanjima u sektorima poput informacionih tehnologija, obeležen je Međunarodni Dan devojčica u informaciono komunikacionim tehnologijama (IKT).

Manifestaciju je trinaestu godinu zaredom, organizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije u saradnji sa kompanijom A1 Srbija i uz institucionalnu podršku Vlade Republike Srbije i počasne pokroviteljke premijerke Ane Brnabić.

Najvažniji segment manifestacije su posete devojčica kompanijama i susreti sa uspešnim poslovnim ženama, koje devojčicama mogu poslužiti kao dobar uzor. Danas je upriličeno druženje sa menadžerkama kompanije A1 Srbija, koja već godinama otvara svoja vrata učenicama koje pokazuju posebne afinitete prema tehničko-tehnološkim zanimanjima, programiranju i računarstvu, i organizuje dinamične i originalne susrete i inspirativne razgovore. Devojčice su nakon današnjih razgovora ponele neka nova iskustva i znanja koja će ih osnažiti u izboru budućih zanimanja.

„Kao kompanija koja je jedan od glavnih pokretača digitalne transformacije na tržištu, već petu godinu zaredom podržavamo ovu lepu manifestaciju koja inspiriše i motiviše devojčice da hrabro zakorače u IKT svet i vode se svojim željama i interesovanjima. Imala sam sreću da radim u kompaniji u kojoj pol ni na koji način nije povezan sa uspehom ili neuspehom. Žene čine više od polovine zaposlenih u A1, koje se ujedno nalaze na oko 60 odsto rukovodećih pozicija. Sve one veruju u sebe i svoje sposobnosti i imaju želju da menjaju svet, a uz to i snažnu podršku u razvoju karijere. To je ujedno i poruka koju želimo da pošaljemo svim mladim damama koje žele da se bave zanimanjima u IKT industriji” – poručila je Branka Pudrlja Durbaba, glavna direktorka za prodaju i zadovoljstvo korisnika u kompaniji A1.

Među kompanijama koje su u saradnji sa UPŽ Srbije obeležile ovaj Dan kroz druženja sa učenicama iz osnovnih škola širom Srbije, našle su se i Generali Osiguranje, Erste Banka, Klett, mnoge firme članica Udruženja, a podršku je pružilo i više od 30 organizacija i institucija. Više od 800 devojčica iz cele Srbije, je imalo priliku da od uspešnih žena čuje inspirativne priče o njihovom obrazovanju, odabiru škola i fakulteta, o radu, ali i daljem svakodnevnom učenju.

– Ideja projekta je da podstakne decu da osim što svakodnevno u velikoj meri koriste nove tehnologije, razmotre mogućnost da se pri odabiru srednje škole i budućeg zanimanja zainteresuju za IKT oblast i preduzetništvo. Kroz projekat se pokreću važni akteri u dečijem okruženju: porodica, škole, nastavnički kadar, budući poslodavci, mediji, i pre svega mladi, da rade na prevazilaženju rodno specifičnih stereotipa u svetu rada i zanimanja – izjavila je dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije. Projekat su podržali i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo privrede, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstvo turizma i omladine, Narodna skupština Republike Srbije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), European SME Week, Međunarodna unija za telekomunikacije UN (ITU), CANSEE (Kanadsko-srpsko poslovno udruženje), kao i višegodišnji partner UPŽ Srbije, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. I ove godine GIZ realizuje Dan devojčica u saradnji sa školama uključenim u projekat Nemačke razvojne saradnje „Dijalog o zapošljavanju mladih, Inicijativa i dualno obrazovanje“.

