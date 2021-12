Obnovljiva energija dostigla rekord u 2021. godini, ali i dalje sa mnogo problema

2021. je na putu da obori globalni rekord za rast obnovljive energije. Ipak, vrtoglavi rast cena robe, mogao bi da ugrozi prelazak na čistu energiju u budućnosti.

Skok cena na tržištu otežava planove za rast obnovljivih izvora energije

Sa 290 GW dodatnog kapaciteta koji se očekuje da će biti pušten u rad do kraja godine, 2021. će oboriti rekord rasta električne energije iz obnovljivih izvora koji je upravo postavljen prošle godine. Solar je nastavio da dominira u 2021, sa očekivanim rekordnim rastom od skoro 160 GW. To je činilo više od polovine ukupnog kapaciteta obnovljive energije koji je dodat ove godine. Prema novom izveštaju, obnovljivi izvori energije će verovatno činiti 95% novih energetskih kapaciteta na globalnom nivou do 2026. Do 2026. godine količina obnovljivih kapaciteta električne energije na globalnom nivou će verovatno biti ekvivalentna današnjem kapacitetu fosilnih goriva i nuklearne energije zajedno. To je ogroman pomak. U 2020. godini, obnovljiva energija je činila samo 29% proizvodnje električne energije na globalnom nivou.

Rastuće cene robe, transporta i energije ugrožavaju predviđanja za obnovljivu energiju. Cena polisilicijuma koji se koristi za pravljenje solarnih panela je više nego učetvorostručena od početka 2020. Investicioni troškovi za kopnene vetroelektrane i solarne farme na kopnu porasli su 25% u poređenju sa 2019. To bi moglo da odloži završetak novih projekata obnovljive energije koji su već ugovoreni. Ipak, prelazak na obnovljive izvore energije treba značajno da se ubrza kako bi se zadovoljile razmere klimatske krize. Emisije gasova staklene bašte iz sagorevanja fosilnih goriva moraju nestati do sredine veka kako bi se izbegle katastrofalne klimatske promene, prema velikom broju istraživanja. Da bi se to dogodilo, novi kapaciteti za obnovljivu energiju treba da rastu skoro dvostruko brže u narednih pet godina.

