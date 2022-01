Obrišite kolačiće (cookies) browsera i keš memoriju vašeg Android telefona

Bez obzira da li koristite Google Chrome, Samsung Internet ili Firefox, brisanje keša može ubrzati vaš telefon i smanjiti dosadne trekere.

Dobra praksa je da povremeno obrišete memoriju i kolačiće

Aplikacija web browsera vašeg Android telefona može biti ispunjena podacima koji se akumuliraju svakog dana kada pretražujete internet. Ovi podaci imaju više različitih funkcija, obično čuvanje keša i kolačića web browsera, što može pomoći da se poboljša brzina učitavanja browsera. Međutim, web sajtovi takođe mogu da koriste kolačiće za praćenje vaše istorije pregledanja, često sa namerom da serviraju personalizovano oglašavanje skoro svuda gde idete. Osim toga, što je veća keš memorija vašeg browsera, to aplikacija postaje sve punija podacima sa web lokacija koje možda više ne posećujete. Kao rezultat toga, neće naškoditi da povremeno izbrišete ove podatke kako bi vaš web browser radio efikasno i idealno, čuvajući što je moguće manje kolačića za praćenje. Na Android-u, koraci se neznatno razlikuju u zavisnosti od tipa telefona i aplikacije web browsera koji koristite – u nastavku ćemo govoriti o tome kako da obrišete ove podatke na Google Chrome-u, Samsung-ov internet browser i Mozilin browser Firefox.

Google Chrome

Možete da izbrišete kolačiće i keš u okviru Android verzije Google Chrome-a tako što ćete prvo dodirnuti dugme More u gornjem desnom uglu browsera, simbolizovano kao tri vertikalne tačke, zatim dodirnuti History, pa Clear browsing data. Ovome takođe možete da pristupite iz Chrome Settings menija, dodirom na Privacy and Security, a zatim Clear browsing data. Chrome zatim nudi osnovna i napredna podešavanja za brisanje istorije pregledanja, kolačića i podataka o sajtovima i keširanih slika i fajlova. Takođe možete da koristite padajući meni Time range da izaberete da li želite da izbrišete celu istoriju ili bilo gde od poslednja 24 sata do poslednje četiri nedelje. Klikom na Advanced ćete dobiti pristup brisanju sačuvanih lozinki, podataka obrasca za automatsko popunjavanje i podešavanja sajta ako želite. Nakon što izaberete šta želite da izbrišete, dodirnite plavo dugme Clear data i ono će se zatim izbrisati bez ikakvih drugih upita.

Samsung internet

Za razliku od Google Chrome-a, Samsung-ov proces za brisanje podataka iz keš memorije i kolačića uključuje posetu aplikaciji za podešavanja vašeg telefona. Nakon što otvorite Settings, dodirnite Aplications, a zatim dodirnite Samsung Internet, pa Storage. Na dnu Storage-a dobijate zasebne opcije za brisanje keša i brisanje podataka. Dodirom na Clear cash odmah ćete izbrisati keš, ali Clear data vam donosi prompt koji vas upozorava da će svi podaci aplikacije biti trajno izbrisani, uključujući fajlove, podešavanja, naloge, baze podataka – između ostalog. Iako ne navodi kolačiće, ovaj pristup bi trebalo da poništi sve preostale podatke, omogućavajući vam da pokrenete Samsung Internet browser kao da je potpuno nov.

Mozilla Firefox

Slično kao i Google Chrome, možete da obrišete kolačiće i keš iz aplikacije Mozilla Firefox za Android. Da biste pristupili, dodirnite dugme More na desnoj strani, koje simbolizuju tri tačke. Zatim dodirnite Settings i pomerite se nadole do Delete browsing data. Firefox vam daje najviše opcija u okviru Delete browsing data menija, omogućavajući vam da izbrišete i sve postojeće otvorene tabove, istoriju pregledanja i podatke o sajtu, dozvole sajta, pa čak i download folder, pored kolačića i keširanih slika i fajlova. Iako ne možete da izaberete vremenski opseg kao što to možete u Chrome-u, možete biti precizniji u vezi sa tipom podataka koje želite da uklonite.

Firefox ima dodatnu opciju za one koji nikada ne žele da zadrže svoje podatke o pregledanju nakon što završe sa korišćenjem aplikacije. Unutar podešavanja nalazi se opcija Delete browsing data on quit, koja nalaže Firefoxu da obriše bilo koju kombinaciju ovih istih postavki svaki put kada zatvorite aplikaciju. To je korisna funkcija za one koji žele da browser bude uredan i da izbegnu slučajnu predaju istorije browsera nekome ko je možda ukrao ili na drugi način dobio pristup vašem telefonu.

