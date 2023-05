Održan forum o globalnom digitalnom poslovanju

Konferencija pod nazivom „Svet neograničenih mogućnosti u globalnoj digitalnoj ekonomiji“, koju je organizovala kompanija Payoneer, predstavila je nove trendove i tendencije u digitalnoj ekonomiji. Preko 300 učesnika konferencije imalo je jedinstvenu priliku da na jednom mestu čuju praktične i teorijske savete od strane vodećih stručnjaka iz domena digitalnog poslovanja.

Forum je obuhvatio širok dijapazon tema, od internacionalnih plaćanja, najboljih i najisplativijih načina za poslovanje sa međunarodnim klijentima i uspešnog prilagođavanja promenljivom tržištu, do diskusija o e-commerce biznisu, frilensing poslovanju i digitalnom marketingu. O ovome su na inspirativan i dinamičan način, kroz lična iskustva i najbolje praktične savete koji vode ka poslovnom uspehu, govorili stručnjaci iz IT-ja, ekonomije, knjigovodstva, marketinga, e-commerca i drugih relevantnih sfera poslovanja.

„Ideja foruma bila je da okupi i samim tim i proširi zajednicu koja posluje u digitalnoj ekonomiji. Mi smo kao kompanija uvideli da kroz edukativne programe možemo ljudima da otvorimo vrata ka svetu i to je put kojim ćemo nastaviti da idemo. Sve naše aktivnosti, kako na forumu tako i van njega, relevantne su i za same početnike i za one iskusne u ovoj oblasti, jer je digitalna ekonomija izizetno dinamična i važno je stalno pratiti njene trendove i tendencije. I ja sam na forumu naučio nove stvari od učesnika koje mogu da čujem praktično samo na događajima ovog tipa, te zato za konferencije sa ovom tematikom trenutno postoji veliko interesovanje”, rekao je ovim povodom Nikola Mehandžić, direktor za Srbiju i region jugoistočne Evrope u Payoneer-u.

Pored predavanja i panela, učesnici su imali priliku i da isprate uručenje globalne Payoneer nagrade za preduzetništvo za 2023, koje je ove godine otišlo u Srbiju u ruke Ognjena Vukovića, osnivača i direktora međunarodne marketinške kompanije Four Winds Digital LTD.

Deo foruma posvećen frilensingu propraćen je mnoštvom pitanja iz publike, dok je veliko interesovanje izazvao i biznis segment foruma sa Aleksandrom Stanićem, Top 1% prodavcem na Shopify platformi. Pored njega, goste su inspirisale i priče Nedima Šabića (CEO @ Bigburg & Osnivač @ seoskola.com), Milana Trbojevića (Knjiški moljac), Jelene Đurović (Payoneer) i Marije Janjušević (Inicijativa Digitalna Srbija), Nikole Mehandžića (Payoneer), Ognjena Vukovića (Four Winds Digital LTD), Jack Thorogood-a (Native Teams), Nane Radenković (Nova Iskra), Vlade Tamindžije, Andrijane Vešović (Zombijana), Luke Vermezovića (Pendulum Ads), Nemanje Đakovića (Httpool), Miloša Matića (ICT Hub), Gorana Bjelice (Seyfor), Ane Brzaković (Kako si na poslu), Filipa Karaičića (Quantox) i Blanke Šupe (Haos). Moderatorka programa bila je Aleksandra Petrovski, uz podršku kolega koji su moderirali panele, a to su Danijel Milošević (Demotivacija) i Vladimir Stanković (Biznis Priče).

Toko celog dana, na konferenciji je bio prisutan i veliki broj štandova partnera, na kojima su svi zainteresovani mogli da dobiju besplatne konsultacije 1/1. Poseban kuriozitet izazvala je i tzv. speed dating aktivacija. Naime, 30 ljudi dobilo je priliku da tokom dvominutnog smenjivanja aktera razmene lične i poslovne kontakte. Bio je to sjajan način za širenje i uspostavljanje poslovnih kontakata, što je ujedno bio i jedan od ciljeva konferencije.

