Održana Peta eSecurity konferencija 2021

Peta međunarodna eSecurity konferencija, u organizaciji Udruženja eSigurnost, održana je u periodu od 28. do 30. septembra 2021. godine u Hotelu Mona Plaza u Beogradu. Ovogodišnja konferencija je donela veliki broj pratećih dešavanja kao što su hands-on radionica, panel diskusije, zanimljiva predavanja domaćih i stranih predavača i učešća jednih od najboljih belih hakera iz regiona, kao i različite aktivnosti u pauzama i slatka iznenađenja koja su pripremili naši sponzori.

Preporuke različitih zdravstvenih i bezbednosnih organizacija i posvećenost organizatora konferencije obezbeđivanju dobrobiti naše zajednice dovele su do primena različitih bezbednosnih zdravstvenih mera, kao što su: nošenje maski, korišćenje sredstava za dezinfekciju ruku, kao i držanje bezbednog rastojanja tokom predavanja i u prostoru za pauzu i ručak.

Više od 170 IT stručnjaka iz zemlje i inostranstva

Međunarodna eSecurity konferencija, kao jedan od značajnijih IT događaja u regionu, privukao je više od 170 stručnjaka iz zemlje i inostranstva u oblasti ICT, informacione bezbednosti, zaštite podataka, digitalne forenzike, IT revizije i upravljanja IT rizicima. Kao i svake godine konferencija je donela veliki broj predavanja, hands-on demonstracija, radionica o aktuelnim pretnjama, sofisticiranim tehnikama napada, digitalnom životu, bezbednosnim izazovima u zemlji i regionu, kao i naprednim sistemima zaštite. Konferencija je bila organizovana u tri dana. Prvog dana, nazvanog ZeroDay, 28. septembra, održan je hands-on trening pod nazivom Craching 101. Konferencijski dani su bili 29. i 30. septembra kada su se održala predavanja sponzora, panel diskusije i brojna predavanja po pozivu.

Konferenciji su prisustvovali IT menadžeri, menadžeri informacione bezbednosti, mrežni inženjeri, IT revizori, stručnjaci u oblasti sajber kriminala i digitalne forenzike, kao i mnogi drugi zainteresovani za trendove i praktične savete u vezi zaštite informacionih sistema.

Svi učesnici konferencije su dobili lepe poklone organizatora: ranac za laptop, majicu sa zanimljivim printom, masku sa logom i dezinfekciono sredstvo, a učesnici treninga su dobili i posebne dukseve.

Konferenciju je otvorio predsednik Udruženja eSigurnost dr Igor Franc i tom prilikom naglasio koliki je značaj informacione bezbednosti u današnjem svetu. U nastavku je svim prisutnim učesnicima poželeo uspešan rad na konferenciji i izneo osnovne informacije o samom Udruženju, organizatoru konferencije.

Na početku prvog dana zanimljivo predavanje je održao Srđan Radosavljević i tom prilikom je govorio o svakodnevnim realnim pretnjama sa kojima se susrećemo i o sistemima odbrane od blackmail napada.

Putem predavanja i prezentacija uz različite poklone posetiocima su se predstavile velike svetske i domaće kompanije.

Pažnju učesnika konferencije posebno su privukle dve panel diskusije. U okviru jedne panel diskusije govorilo se na temu zero trust i budućih očekivanja u načinu zaštite korporativne mreže i povezanih uređaja. Tokom drugog panela učesnici su govorili o aktuelnim izazovima u cyber bezbednosti, o diplomatiji, regionalnim i nacionalnim regulatornim telima, kao i uticaju geopolitike na informacionu bezbednost.

Upoznavanje i druženje je svakako jedan od bitnih aspekata konferencije, pa je i ove godine pažnja organizatora bila usmerena i u tom pravcu. Na samoj konferenciji, ali i van konferencijske sale učesnici i predavači su provodili kvalitetno vreme u razmeni znanja i iskustva. Za sve učesnike konferencije je u skladu sa važećim bezbednosnim zdravstvenim merama bilo organizovano večernje druženje uz hranu, piće, muziku i poklone.

Ovogodišnja konferencija je donela niz novina i unapređenja u samoj organizaciji. Lep ambijent hotela i restorana dodatno su doprineli da se učesnici lepo osećaju tokom tri dana konferencije. Uspešna tradicija eSecurity konferencije je nastavljena i ove godine u pogledu dobre organizacije, posećenosti i u predstavljanju zanimljivih i aktualnih tema iz uvek dinamičnog cyber sveta.

