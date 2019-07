Original: Kreativnost štampe pre svega

Ako bismo vas pitali da nam ukratko opišete koncept štampača, da li bi vam uopšte palo na pamet da među njima ima i modela koji su okrenuti kreativnim dušama, a ne samo štampanju radova, faktura i Word dokumenata? OKI Graphic Arts modeli svojim mogućnostima daju potpuno novu dimenziju konceptu štampe.

Kada kažemo „potpuno nova dimenzija štampe“, zaista ne preterujemo, jer ona obuhvata neonske boje, belu štampu na papiru i materijalima u boji, štampu nalepnica za majice, šolje i sve ostalo što vam padne na pamet. Jasno je da je ideja iza Graphic Arts serije štampača osnaživanje kreativnosti pojedinaca i timova alatima koji su do sada bili dostupni samo onima koji su se bavili specifičnim poslovima.

Za sada OKI Graphic Arts serija broji šest modela strateški usmerenih na različite ciljne grupe i definisana tako da svako pronađe model koji zadovoljava specifičnu nišu potreba.

Zasijajte u mraku

Zbog svoje specifične prirode, Pro6410 Neon Color iskače iz okvira tradicionalnih štampača jer nudi potpuno drugačije mogućnosti – neonske boje. Ovaj model predstavlja idealno rešenje za sve kreativce u vašoj organizaciji, jer otvara dodatnu dimenziju otelotvorenja ideja, bez napuštanja kancelarije. Naravno, očigledna je primena u modnoj industriji, gde možete osmišljavati najrazličitije slike i ideje i od njih praviti neonske nalepnice kojima ćete kasnije oplemeniti odeću.

Pored očigledne primene, štampa je moguća i na različitim transfer medijima koji se kasnije mogu preneti na tkaninu, keramiku, plastiku, staklo, drvo i metal. Međutim, neonske boje možete iskoristiti i da naglasite detalje u katalozima i promotivnim materijalima, pa se PR i marketinške agencije nameću kao logična okruženja za OKI Pro6410 Neon Color. Bilo da se radi o idejnom rešenju za klijenta koje još uvek nije gotovo ili štampi ulaznica, najava za predstojeći događaj, neonske boje oživljavaju idejna rešenja na sebi svojstven način. Glavna prednost je što sve navedeno možete uraditi u svojoj kancelariji, bez potrebe da angažujete eksternu firmu, čime se štede vreme i resursi, a na duge staze i novac.

Zbog svoje specifične prirode, Pro6410 Neon Color iskače iz okvira tradicionalnih štampača jer nudi potpuno drugačije mogućnosti – štampanje neonskim bojama.

Zbog svoje prirode, moguće je koristiti beli toner i kao bezbednosni žig, koji je vidljiv samo pod UV svetlom, i na taj način dodati još jednu stavku u portfoliju usluga koje nudite klijentima. Potencijal i mogućnosti ograničeni samo vašom kreativnošću.

CMYW ili CMYK?

OKI Pro8432WT spada u seriju A3 štampača (postoji i Pro7411WT, istovetan model za štampu A4 formata) s belim tonerom, okrenutim ka štampi na medije za prenos. Zbog svojih dimenzija štampe (A3) i belog tonera, to je idealno rešenje za štampu aplikacija koje se prenose na majice raznih boja. Jednostavnim prebacivanjem iz CMYK (Cyan Magenta Yellow Key) u CMYW (Cyan Magenta Yellow White) režim postižu se bolji rezultati, u zavisnosti od podloge na kojoj se štampa.

Ovaj model svoje idealno okruženje može pronaći u različitim organizacijama, ali posebno bismo istakli firme koje bi kao dodatnu uslugu nudile štampu na majicama i promotivnom materijalu (šolje, kačketi, kese, rokovnici), ili sve to isto štampali za svoje zaposlene. S druge strane, raznobojna štampa na različitim podlogama može biti posebno zanimljiva organizacijama koje se bave izradom reklama, bilo da se radi o grafikama za prozore, izloge ili nečem trećem. S jednim ovakvim uređajem kao stalnim članom vaše organizacije podići ćete nivo kreativnosti na viši nivo, a istovremeno ćete smanjiti troškove, jer je realizacija mnogo jeftinija.

Pristupačna višenamenska štampa

Kao ulazni model OKI Graphic Arts serije, Pro9431 predstavlja sve‑u‑jednom rešenje, namenjeno kako za grafičke kreativce, tako i za opšte kancelarijsko okruženje. Njegova svestrana priroda ogleda se u širokoj podršci za različite tipove medija za štampu, poput transfernog papira, sjajnog papira, vodootpornog papira, papira velike gramaže (do 360g/m2), filma, ali i formata štampe. Tako se Pro9431 može pohvaliti štampom dimenzija 457 × 330 mm, štampom banera širine od 64 do 330 mm, i dužine do čak 1321 mm, čime se omogućava veća sloboda štampe, praćena velikom brzinom i kvalitetom (1200 × 1200 dpi).

Pomenuta svestranost omogućava smeštanje ovog modela u najrazličitija okruženja, a kao idealnu sredinu preporučili bismo ga kreativnim agencijama, dizajnerskim timovima i marketinškim odeljenjima. Mogućnosti štampe na različitim medijima i formatima čine ovaj model jednim od najisplativijih rešenja za organizacije s različitim potrebama štampe.

Napomenućemo samo da proces prenošenja aplikacija na majice i odeću zahteva dodatnu presu koja fizički zagreva i preslikava, a ne dolazi uz štampač

Da boje dođu do izražaja

Model Pro9542 u sebi objedinjuje sve što i Pro9431, ali poseduje i mogućnost dodavanja još jednog belog tonera (CMYK + 1). Prednost ovakvog pristupa ogleda se pre svega u kvalitetnijoj štampi na obojenim medijima. U slučaju dodatog belog tonera, ova boja se nanosi na početku, pa su boje na šarenim i tamnim podlogama izraženije i živopisnije zbog bele podloge.

U kombinaciji s visokim kvalitetom štampe i brzim radom, OKI Pro9542 poseduje jedinstvene karakteristike koje ga izdvajaju od konkurencije, a visok stepen fleksibilnosti omogućava mu da izađe na kraj s najrazličitijim zadacima u bilo kom okruženju.

Obogaćena svestranost

Korak dalje ide model OKI Pro9541dn koji umesto belog dolazi s providnim (Clear) tonerom, a postoji mogućnost da se providni zameni belim. Prednost providnog tonera jeste u pravljenju specifične teksture koja je vidljiva samo pod određenim uglom.

Pro9541dn predstavlja najbolji model ukoliko su vam fleksibilnost i specifične mogućnosti prioritet. Kombinacija četiri boje s belim ili providnim tonerom daje dodatnu dimenziju štampi na papiru za transfer ili prosto na podlogama koje nisu bele. Na taj način, štampa se podiže na viši nivo, a vi dodajete posebnu vrednost elementima koje želite da istaknete. S belim tonerom dobija se mogućnost štampe na transfernim medijima, jer se bela boja nanosi poslednja, pa se omogućava dodatno isticanje boja nakon preslikavanja. Pored svega navedenog, Pro9541dn podržava i dupleks štampu na tamnim medijima, što je prilično specifična opcija kojom se mali broj uređaja na tržištu može pohvaliti.

Bilo da se radi o turističkim organizacijama, hotelima ili marketinškim agencijama, cela OKI Pro9000 serija nudi štampu na najrazličitijim materijalima, uz sve pogodnosti brzog i visokokvalitetnog kancelarijskog štampača. Manje je bitno da li štampate brošure, ponude, jelovnike, vizitkarte, koverte ili majice, s jednim od ovih modela dobijate pravi mali interni marketing sposoban da samostalno obavi veliki broj različitih zadataka. Kada na to još dodamo različite tipove medija za štampu, jasno je da granice kreativnosti na postoje.

Umetnici u nama

Obični kancelarijski multifunkcijski uređaji predstavljaju nezaobilazni alat svakog poslovnog okruženja. Graphic Arts serijom kompanija OKI želela je da upotrebljivost tih uređaja podigne na viši nivo i da vam omogući da svoju kreativnost iskažete na sasvim drugi način. Bilo da se radi o podršci za neonske boje, bele ili providne tonere, ideja je da vaše marketinško/promo odeljenje postane moćna mašinerija koja će vašu ideju preneti klijentima/posetiocima na potpuno drugi način. S dimenzijama koje ne prelaze standardne kancelarijske štampače, ovi višenamenski uređaji omogućiće da vaša kancelarija postane prava mala štamparija, sposobna da ostvari ideje koje su dosad zahtevale angažovanje skupih eksternih resursa.

Prosto smo sigurni da u svakom članu vašeg tima leži po jedan umetnik. Sa OKI Graphic Arts štampačima vi im dajete četkicu i platno, a na njima je da probude kreativni deo sebe i iskažu skriveni potencijal.

Kontakt: Original grupa

Autor: Marko Nešović

Podelite s prijateljima

Tweet