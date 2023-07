Originalni Call of Duty: Warzone biće ugašen u septembru

Originalna besplatna igra Call of Duty: Warzone će se definitivno ugasiti 21. septembra. To će omogućiti programerima da se fokusiraju na buduće Call of Duty sadržaje uključujući trenutno besplatno iskustvo u Warzone-u.

Call of Duty: Warzone do sada pretrpeo brojne promene

Sve igre, napredovanje igrača, inventari i online usluge će isteći tog datuma. Međutim, bilo koji sadržaj Caldera kupljen u Modern Warfare-u, Black Ops Cold War-u ili Vanguard-u će i dalje biti dostupan u tim igrama.

Warzone se pojavio 2020. godine, sa dva načina igranja plus jedna mapa pod nazivom Verdansk koja je podržavala do 150 igrača istovremeno. Podelio je borbenu propusnicu, oružje i kozmetiku sa Modern Warfare-om iz 2019. Bio je momentalni uspeh, navodno je pogodio 30 miliona igrača samo 10 dana nakon lansiranja.

Igra je preimenovana u Call of Duty: Warzone Caledera nakon objavljivanja Warzone 2.0 u novembru 2022. Call of Duty: Warzone 2.0 je nedavno preimenovana jednostavno u Warzone, a Activision ohrabruje originalne Warzone igrače da preskoče brod do tog naslova.

